Yeni trafik düzenlemesinde karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidinde bekleyen yayalara, sürücülerin yol vermesi zorunlu hale geldi ya, ben de mevcut durumu yerinde incelemek üzere kendimi caddelere attım. Tam beş kez yaya geçidine adım atıp gelen otomobilin durmasını bekledim. Dördünde ölüm tehlikesi yaşadım, birinde orta yaşlı bir hanımefendi nazikçe gülümseyerek yol verdi.

Bence, 5'te 1'lik bu oran direkt 'ölüm riski' demek.

Ertesi gün direksiyon başına geçtim. Yaya geçitlerinden geçmeye hazırlanan her yayaya durup yol vermek istedim.

10 girişimimden dördünde arkadaki araç benden böyle bir hareket beklemediği için güçlükle durdu. Hatta bir tanesi hafifçe arka tamponuma dokundu. Üçünde arkadan acı acı klakson çalıp beni ilerlemeye zorladılar. Bir tanesi de camı açıp, "Yürüsene ulan" diye bağırdı.

Diyeceğim o ki, 'trafikte nezaket' bir 'kültür' haline gelmedikçe bu yeni kurala fazla güvenmeyin.