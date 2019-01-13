Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Aman diyeyim!
YÜKSEL AYTUĞ
13 Ocak 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Aman diyeyim!

Yeni trafik düzenlemesinde karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidinde bekleyen yayalara, sürücülerin yol vermesi zorunlu hale geldi ya, ben de mevcut durumu yerinde incelemek üzere kendimi caddelere attım. Tam beş kez yaya geçidine adım atıp gelen otomobilin durmasını bekledim. Dördünde ölüm tehlikesi yaşadım, birinde orta yaşlı bir hanımefendi nazikçe gülümseyerek yol verdi.
Bence, 5'te 1'lik bu oran direkt 'ölüm riski' demek.
Ertesi gün direksiyon başına geçtim. Yaya geçitlerinden geçmeye hazırlanan her yayaya durup yol vermek istedim.
10 girişimimden dördünde arkadaki araç benden böyle bir hareket beklemediği için güçlükle durdu. Hatta bir tanesi hafifçe arka tamponuma dokundu. Üçünde arkadan acı acı klakson çalıp beni ilerlemeye zorladılar. Bir tanesi de camı açıp, "Yürüsene ulan" diye bağırdı.
Diyeceğim o ki, 'trafikte nezaket' bir 'kültür' haline gelmedikçe bu yeni kurala fazla güvenmeyin.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN