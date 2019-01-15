MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Ruh Sağlığı Yasası teklifini önemsiyorum.

Zira milletçe rehabilitasyona muhtaç hale geldiğimizi düşünüyorum.

Aksi halde haber bültenleri neredeyse tamamen şiddet ve vahşet haberleri ile dolar mıydı? Belli ki boşluktayız, belli ki manevi değerlerimizden uzaklaştık.

Hedefsiz, amaçsız, sadece kin ve nefret güden, hoşgörüsüz, tahammülsüz bireylere dönüşmeye başladık.

Bunun lamı cimi yok, mesele apaçık ortada.

Benim önerim ise daha kestirme ve eylemsel. Hani her mahallede aile sağlığı merkezleri, aile hekimlerimiz var ya, işte o merkezlere ek olarak psikiyatri servisleri de oluşturulsun.

Vatandaş, ücretsiz ya da sembolik bir ücretle psikolojik yardım alsın. Her ailenin bir de psikolojik danışmanı olsun. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak artık yeni çağın lüksü değil, en temel ihtiyacı.

Dünyaya hükmeden koca koca devlet başkanlarının, pırıltılı yaşamlarıyla insanları imrendiren sinema ve müzik starlarının, holding sahiplerinin, CEO'ların bile özel psikiyatrları var.

Hiçbiri de 'deli doktoruna'(!) gittikleri için utanmıyorlar.

Sırf kendini yalnız hissedip muhabbet etmek için günde 50 defa 112 Hızır Acil'i ya da 155 Polis İmdat'ı arayan insanların yaşadığı bir ülkede 'aile ruh sağlığı merkezleri' hiç de ütopik bir düşünce değil; benden söylemesi...