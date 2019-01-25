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YÜKSEL AYTUĞ
25 Ocak 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Güle güle Ayşen Abla...

Yıllar önce 'Medyatik' programımda ağırlamıştım Ayşen Gruda'yı, Tûlu Çizgen ve ile birlikte... Şu kadroya bakar mısınız? Doğal olarak öyle şenlikli bir program oldu ki, reytingine hepimiz şaşırdık.
Laf döndü dolaştı, aşk ilişkilerine geldi. Nilgün Belgün, "Ben beş kez evlendim ama bir tanesi aynı adamla. O yüzden rekor Tûlu'da" dedi.
Ayşen Gruda o her zamanki samimiyeti, doğallığı ile itirafta bulundu: "Ben bir kez evlendim ama 1500 sevgilim oldu..." O lafı, günlerce manşetleri süslemişti, toprağına nurlar yağsın. Çağımızda sanatçının 'doğalını' bulmak mesele oldu artık. Bizi güldürenler ise yavaş yavaş bu dünyadan göçtükçe, dudağımızdaki gülümsemeler de eksiliyor ister istemez. Hababam gidiyorlar, hababam... Kadro neredeyse tastamam...
'Hababam Sınıfı'nın sonuncusu çoktan "Motor" demiştir yukarılarda bir yerlerde...

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