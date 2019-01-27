Mustafa Sandal'ın 'Gel Bana' adlı klibi, sosyal medyada büyük eleştirilere uğradı. Sebebi, akrep yeme sahnesi. Tayland'da çekilen klipte yöresel bir pazarı gezen Musti ve partneri, akrep satan bir kadının yanına gidiyor.

Kadın bir anda akrebi yemeye başlıyor.

Ardından partneri, Sandal'a yemesi için akrep uzatıyor ama ünlü sanatçı 'Asla yemem' gibisinden bir hareket yapıyor.

Klibin paylaşılmasının ardından Sandal'ın Instagram hesabına 'O sahneyi kaldırmalısın. Çocuklar korkuyor' diye uyarı mesajları yağmaya başladı.

Bu arada, klibi izleyen birçok müzikseverin RTÜK'ü telefon yağmuruna tuttuğu ve klibin çocukların ayakta olduğu saatlerde yayınlanmaması için şikayette bulunduğu öğrenildi.

Bu gibi konulara duyarlılık gösterilmesi iyi güzel de, televizyonda güpegündüz haşere yiyen çok sayıda adam var. Açın yabancı belgesel kanallarını, mideniz izin verirse izleyin.

Hele Bear Grylls diye bir arkadaş var ki, kımıldayan her şeyi yemesiyle ünlü.

Bear, 'Mucize Kurtuluş' adlı belgeselde, balta girmemiş ormanlara dalıyor, birkaç gün süreyle vahşi doğanın içinde hayatta kalma dersleri veriyor.

Bunu yaparken de protein ihtiyacını böcek, örümcek, yılan, kurbağa, tırtıl, larva vs. ile gideriyor.

Hani birileri, birilerini, bir yerlere şikayet edecekse, işe buradan başlamalı diyorum.

Bu arada Mustafa Sandal'ın bu kim bilir kaçıncı 'tartışmalı' klibi.

Günahını almak istemem ama klip arasına 'tartışmalı görüntü sokuşturmak', iyi bir tanıtım faaliyeti olmasın sakın?