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YÜKSEL AYTUĞ
29 Ocak 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Tuhaf bir forma

maçını izlerken gözüm sürekli 'ın o berbat formasına takılıp kaldı. Beyaz formanın boğazından başlayıp aşağılara doğru uzanan kıvrımlı turuncu bir yol...
Formayı tasarlayan arkadaş ne düşünmüş bilemem ama bana sanki Galatasaraylı futbolcular, formalarına yemek dökmüş gibi geldi. Konuyu sosyal medyada tartışmaya açtım. Baktım ki, hemen herkes forma rezaleti konusunda benimle hemfikir. Formaya anlam yüklemeye çalışanlar da oldu tabii. Kimi o figürün 'nı simgelediğini söyledi. Kimi de kinaye yapıp "Galatasaray'daki derin çatlağı anlatıyor" filan dedi.
Aslında Galatasaray'da forma krizi uzun zamandır devam ediyor. Pembeler, morlar yıllarca havada uçuştu. Hatta bir zamanlar giydikleri mor formalar için 'Milka inekleri' benzetmesi bile yapıldı. Ama bana göre en büyük ihaneti; o güzelim sarı-kırmızı renkleri, bordo-turuncuya çevirmekle yaptılar.
Başta hocam olmak üzere, tüm Galatasaraylı dostlarım, şu 'tuhaf desenli' formaya daha ne kadar tahammül edecek, merak ediyorum doğrusu...

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