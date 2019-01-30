Bu yıl 'O Ses Türkiye'de yarışanların ses ve sahne performansı açısından kaliteleri yüksekti. Ancak, genç arkadaşlarım alınmasın ama finale çıkan iki yarışmacı Ferat ve Umut'un tek eksik özellikleri 'yıldız ışığına' sahip olamamalarıydı. Bugüne kadar 'O Ses'ten Türkiye'yi avucunun içine alacak bir star çıkmamasının nedeni de işte buydu. Zira seyircinin değerlendirme kriterleri farklı. Onlar 'yıldız ışığına' pek prim vermiyorlar. Bazı yarışmacıların aileleri geniş. hatta bazılarını da belediyeler açıktan açığa destekliyorlar. Durum böyle olunca da final oylaması tamamen SMS'lere bırakıldığında 'müzikalite' geri planda kalıyor. Sonuçta gerçek 'yıldız' adaylarının nefesi yarı yolda tükeniyor. İnşallah yanılırım ama Ferat da 'O Ses Türkiye'nin diğer şampiyonları gibi birkaç ay sonra unutulup gidecek. Yarışmalarda parlayan 'yıldız ışığı'na örnek verecek olursam; işte merhum Barış Akarsu, işte uluslararası star olma yolunda emin adımlarla yürüyen Aleyna Tilki...

Aslında bu yılki yarışmada bana göre o ışığa sahip iki genç vardı. Biri Gülce, diğeri Bartu... Gülce, ender rastlanabilecek bir ses potansiyeline ve sahne rahatlığına sahipti. Bartu ise hayatında rock müziği dinlememiş olanları bile cezbedecek bir auraya sahipti. Anıl da sempatik tavırları ve samimiyetiyle sezon boyunca aklımda kalan birkaç yarışmacıdan biri oldu.

Bu yıl jüriye dahil edilen Beyaz ve Seda Sayan, bir süredir patinaj yapan yarışmaya ivme kazandırdılar. Beyaz adeta tek başına yarışmayı sürüklerken, Seda Sayan'ın herkesi ters köşeye yatıran beklenmedik 'Rockçıların Seda bacısı' profili 'O Ses'e büyük renk kattı. 'Beyaz Show'u Youtube kanalına taşıma kararı alan ve 'O Ses'tekj jüri koltuğundan büyük keyif aldığı her halinden belli olan Beyaz'ı, yeni sezon için ikna etmek Acun adına zor olmayacaktır kanaatindeyim. Ancak Seda Sayan'la devam eder mi, işte orası biraz şüpheli.