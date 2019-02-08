Öncelikle atv Haber Merkezi'ni yürekten kutluyorum.

Verdikleri haber, ekranın köşesindeki 'Özel Haber' başlığını sonuna kadar hak ediyordu.

Malum, son zamanlarda sosyal medyada 'Uzman Anneler' türedi. Çocuklarını büyütürken yaşadıkları tecrübeleri sosyal medya üzerinden diğer ebeveynlerle paylaşıyorlar. İçlerinde fayda sağlayan, rehberlik eden, daha da önemlisi 'haddini bilenler' de var. Ama bazıları, gördükleri ilgiyi anında paraya tahvil etmek için ilaç, vitamin ya da tıbbi yöntem tavsiye etme 'cüretini' gösteriyorlar.

Atv'nin habercileri de işte bu büyük 'tehlikeyi' gözler önüne serdiler. Uzman bir doktor, müthiş örnekler eşliğinde, yavrularımızın hayatını tehlikeye düşürecek bu uzmanlıkları(!) deşifre etti.

Aman diyeyim... Doktordan başkasının uzmanlığına itibar etmeyin.