Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Bravo atv Haber!
YÜKSEL AYTUĞ
08 Şubat 2019, Cuma YÜKSEL AYTUĞ

Bravo atv Haber!

Öncelikle atv Haber Merkezi'ni yürekten kutluyorum.
Verdikleri haber, ekranın köşesindeki 'Özel Haber' başlığını sonuna kadar hak ediyordu.
Malum, son zamanlarda sosyal medyada ' Anneler' türedi. Çocuklarını büyütürken yaşadıkları tecrübeleri üzerinden diğer ebeveynlerle paylaşıyorlar. İçlerinde fayda sağlayan, rehberlik eden, daha da önemlisi 'haddini bilenler' de var. Ama bazıları, gördükleri ilgiyi anında paraya tahvil etmek için ilaç, vitamin ya da tıbbi yöntem tavsiye etme 'cüretini' gösteriyorlar.
Atv'nin habercileri de işte bu büyük 'tehlikeyi' gözler önüne serdiler. Uzman bir doktor, müthiş örnekler eşliğinde, yavrularımızın hayatını tehlikeye düşürecek bu uzmanlıkları(!) deşifre etti.
Aman diyeyim... Doktordan başkasının uzmanlığına itibar etmeyin.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN