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YÜKSEL AYTUĞ
19 Şubat 2019, Salı YÜKSEL AYTUĞ

Bir de güzel haber

Şiddet, vahşet, dehşet ve felaketle örülü haber bültenlerinden yüreğinizin nasıl kurum bağladığını iyi biliyorum. Bari içimizde güller açtıracak güzel haberi ben vereyim dedim. 16 yaşındaki liseli genç kızımız Neval Çam, işaret dilini anında konuşma diline çeviren bir bilgisayar yazılımı geliştirdi.
Bu müthiş buluşuyla da ünlü Stanford Üniversitesi'nden tam burs kazandı.
Bu habere hiçbir haber bülteninde rastlamadınız değil mi? Rastlayamazsınız, çünkü 'habercilik' ne yazık ki bizim memlekette 'felaket tellallığına' dönüşeli uzun zaman oluyor.

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