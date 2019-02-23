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YÜKSEL AYTUĞ
23 Şubat 2019, Cumartesi YÜKSEL AYTUĞ

Ağlayan kadınlardan fenalık geldi

Okurumuz Pınar Gezgin, dizilerde sürekli ağlayan kadın görmekten bunaldığını dile getirmiş:
"Yüksel Bey, dizi senaristlerine seslenmek istiyorum: Dizilerde vara yoğa ağlayan, haksızlığa uğrayınca dili tutulan, kendini ifade edemeyen, hakarete boyun eğen, ezik kadın karakterlerini yazmaktan sıkılmadılar mı? Onlar yazmaktan sıkılmamış olabilir ama biz çok sıkıldık. Dizi ismi vermek istemiyorum ama yeni başlayan dizilerden biri beşinci bölümü bitirdi ve beş bölümdür ağlayıp duran bir kadın karakteri izlemekten de bize gına geldi.
Ayrıca güçlü kadın karakter yazmak veya onları hikayeye yerleştirmek çok mu zor? İlla kötü karakterli kızların mı güçlü olması gerekiyor? Eziklik ve ağlaklık mı iyiliğin simgesi? Birinin şu senaristleri uyarması gerekiyor. İnsanlar her yaşadığı zorluk karşısında her gün ağlamıyor, bunu da bilsin senaristlerimiz.
Size de yazmasak, kimse ilgilenmeyecek bu durumla..."

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