Okurlarımız sadece iyi birer dizi analisti olmakla yetinmeyip kanal yönetimlerine strateji tavsiyesi verecek kadar geliştirdiler kendilerini. İşte köşemizin müdavimlerinden Haluk Zırh'ın Kanal D'de yeni başlayacak 'Yüzleşme' dizisiyle ilgili tespiti:

"Günaydın Sayın Aytuğ. Dün reklamını gördüm;

Kanal D, 'Yüzleşme' dizisini Mart ayında yayına koyacakmış, ancak öyle bir günü tercih etmişler ki akla zarar, Salı günü 'Eşkıya', 'Kadın' ve 'Survivor'ın yayınlandığı gün, seyredilme oranı sanırım ya çok düşük olacak ya da daha sonra uygulamalar üzerinden seyredilecektir.

Ben naçizane bir izleyici gözü ile bunu söylüyorum, inşallah yanılırım. Bu günü seçen yöneticilerin, salı günü oynayan dizilerden haberleri yok herhalde.

Belki siz köşenizden dizi başlamadan önce uyarırsınız da en azından gününü değiştirmeyi düşünürler.

Ayrıca dün akşam FOX'ta oynayan 'Vurgun' dizisinde ders verici iki önemli sahne vardı. Biri iyi, biri kötü örnekti. İlki;

Kemal, kendisini tanımayan oğlu için sevdiği kız arkadaşının okul servisini oğlunun yaşadığı eve getirtiyor ancak servisten inerken servis görevlisi hanımefendiye, 'Ailelerin haberi var değil mi çocukların buraya geldiklerinden?' diye sorarak onay alıyor.

Yoksa tabii ki çok saçma olurdu servisin güzergah değiştirmesi. Kötü örnekse, Kemal arkadaşı ile yemek yedi ve alkol aldı. Sonrasında arabayı arkadaşı kullanarak yola çıktılar, Taksiyi tercih etselerdi izleyicilere de örnek olmuş olurlardı. Tıpkı geçen hafta 'Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ'un yaptığı gibi... İyi günler dilerim, kolay gelsin."