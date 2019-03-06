Geçen hafta Oscar ödüllerini değerlendirirken, yazının sonunu şöyle bağlamıştım:

"Quinn grubunun efsanevi solisti Freddy Mercury'yi canlandıran Rami Malek'in En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ulaşması ise aklıma 'Müslüm' filminde olağanüstü bir performans gösteren Timuçin Esen'in, ülkemizdeki neredeyse hiçbir ciddi sinema ödülüne layık bulunmamasını getirdi.

Timuçin Esen için 'Makyajla oynadı' diyenlerin utanmış olmasını umut ediyorum." Birkaç gün önce de Sinema Yazarları Derneği SİYAD'ın ödülleri dağıtıldı. Esen'e yine ödül çıkmadı. En İyi Erkek Oyuncu ödülü Doğu Demirkol'a gitti.

Pek çok ünlü sanatçı gibi Timuçin Esen'in de twitter'da bir hayran sitesi var. Timuçin Esen Fans adlı sitede bir hayran, geçen hafta benim yazımdan o bölümü alıntılayıp altına şöyle bir yorumda bulunmuş:

"Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısından bu alıntıyı SİYAD ödülleri sonrasına saklamıştım. Büyük bir umutla artık gerçekten sinemacılardan tarafsız, önyargısız ödüller gelmeye başlayacağına inanarak...

Niye çok izlenen filmlerin düşmanısınız? 'Recep İvedik' vs. mi bu?" İşte sinema jürileri ile sinema seyircileri arasındaki makasın nasıl açıldığını gösteren çarpıcı bir örnek daha...