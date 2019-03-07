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YÜKSEL AYTUĞ
07 Mart 2019, Perşembe YÜKSEL AYTUĞ

Bu belgesel kaçmaz

Bir belgesel tutkunu olarak 'iple çektiğim' gün geldi. Önce BAFTA, sonra Oscar ödül törenlerinde En İyi Belgesel ödülünün sahibi '', bu akşam kanalında izleyiciyle buluşuyor.
Dünyanın en ünlü dağcılarından Alex Honnold'un Yosemite Ulusal Parkı'ndaki El Capitan kayasına hiçbir emniyet kemeri kullanmadan (serbest stil) tırmanışını etkileyici bir anlatım ve görsellikle izleyicilerle buluşturan 'Free Solo' için bu akşam saat 22.00'de National Geographic ekranları karşısında olmanızı tavsiye ederim.
Tanıtımlarda, yönetmenin bir cümlesi çok ilgimi çekmişti: "En iyi arkadaşınızın bir anda kadrajdan çıkıp ölüme uçmasını filme alma ihtimali beni büyük bir stres ve korkuya sürüklemişti." Önce derin bir soluk alıp sonra nefesimi tutarak izlemeye koyulacağım.

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