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YÜKSEL AYTUĞ
10 Mart 2019, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Kötü dizi yapmanın 7 yolu

İyi dizi yapmayı herkes biliyor maşallah. Ama benim izlediğim kadarıyla biz, yapma konusunda da pek mahiriz. Peki üç bölümde yayından kalkacak kötü dizi yapmak için neler gerekir?
İşte, bir televizyon yazarı olmanın ötesinde, 40 yıllık dizi izleyicisi olarak edindiğim izlenimler...
1- Dizi izleyicisini hafife almak.
"Önlerine ne koysak, gözü kapalı yerler" diye düşünmek.
2- Diziyi star oyuncuların üzerine yıkmak, "Nasıl olsa onlar en kötü senaryonun bile altından kalkar" demek.
3- Yabancı bir yapımdan devşirilerek ekrana sürülen taklit diziyi Türkiyelileştirmeden sadece Türkçeleştirmek.
4- Dizinin süresini uzatabilmek adına içine uzun bakışmalar, anlamsız diyaloglar ve 'iliştirme' müzik klipleri koymak.
5- Senaryonun tıkandığı yerlerde yeni açılımlar ve yan öyküler oluşturmak yerine, dizinin daha önce ilgi görmüş bölümlerini 'flashback' diye izleyiciye yutturmaya çalışmak.
6- Dramatik derinlik yaratacağım diye diyalogların arkasına yüksek volümlü müzik yerleştirip kimsenin bir şey anlamamasını sağlamak.
7- 'Kervan yolda düzülür' mantığıyla, sonu belirsiz bir öyküyü, sadece izleyicilerden gelen tepkilere göre yönlendirip 'omurgasız' hale getirmek.

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