Gözleri pırıl pırıl parlayan harika bir kızdı. Tüm güzelliği ve sevimliliğiyle atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yarışmacı koltuğunda oturuyordu. Birkaç uzvu eksikmiş; pırıltısından fark edemedim bile. Engelli Yüzme Milli Takımı sporcusuymuş.

23 yaşına kadar yüzmeyi bile bilmiyormuş.

Bir yıl içinde yüzmeyi öğrenmek şöyle dursun, Türkiye şampiyonu olup dünya şampiyonası katılım barajını bile geçmiş. Şimdi dünya şampiyonası ve özel olimpiyatlara hazırlanıyormuş...

Hayran hayran onu izlemeye koyuldum. Çok heyecanlıydı. Daha ilk soruda heyecanına yenik düşüp yanlış seçeneği tercih edince elendi ve çok üzüldü. O anda sunucu Murat Yıldırım'dan harika teselli sözleri işittik.

Yıldırım şöyle dedi: "Hiç üzülme, bu alt tarafı bir televizyon yarışması. Biz senden Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarda madalya bekliyoruz." Öyle haklıydı ki...

Adı Emine Avcu idi....

'Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda kaybetti.

Ama engelliler adına 'Kim umut ister' yarışmasının şampiyonu oldu...