Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Gönüllerin şampiyonu
YÜKSEL AYTUĞ
13 Mart 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Gönüllerin şampiyonu

Gözleri pırıl pırıl parlayan harika bir kızdı. Tüm güzelliği ve sevimliliğiyle atv'deki 'Kim Milyoner Olmak İster?'in yarışmacı koltuğunda oturuyordu. Birkaç uzvu eksikmiş; pırıltısından fark edemedim bile. Engelli Yüzme Milli Takımı sporcusuymuş.
23 yaşına kadar yüzmeyi bile bilmiyormuş.
Bir yıl içinde yüzmeyi öğrenmek şöyle dursun, Türkiye şampiyonu olup dünya şampiyonası katılım barajını bile geçmiş. Şimdi dünya şampiyonası ve özel olimpiyatlara hazırlanıyormuş...
Hayran hayran onu izlemeye koyuldum. Çok heyecanlıydı. Daha ilk soruda heyecanına yenik düşüp yanlış seçeneği tercih edince elendi ve çok üzüldü. O anda sunucu 'dan harika teselli sözleri işittik.
Yıldırım şöyle dedi: "Hiç üzülme, bu alt tarafı bir televizyon yarışması. Biz senden Avrupa şampiyonası ve olimpiyatlarda madalya bekliyoruz." Öyle haklıydı ki...
Adı Emine Avcu idi....
'Kim Milyoner Olmak İster?'in ilk sorusunda kaybetti.
Ama engelliler adına 'Kim umut ister' yarışmasının şampiyonu oldu...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN