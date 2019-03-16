Geçen hafta kaleme aldığım 'Kötü dizi yapmanın 7 yolu' başlıklı yazı büyük ilgi gördü. Okurlarımız da dizilerle ilgili şikayet. talep ve yorumlarını dile getirdiler.

Sektörde bazıları, "Televizyonda bedava dizi izleyen kişinin şikayet hakkı yoktur" diyor. Buna katılmıyorum. İzleyici seyrettiği oranda o dizilere reklam alınıyor. Yine reyting sayesinde bazı yapım şirketleri öne çıkıp para kazanıyor. Bir dizi oyuncusunun bölüm başına 80-90 bin lira ücret almasını da onu izleyen seyirci sağlıyor. Bu nedenle 'velinimet' izleyicinin her türlü şikayet ve yorum hakkı vardır diyerek sözü bu köşenin asıl sahibi olan sizlere bırakıyorum...

"Dizilerde toplumu kucaklayacak sosyal mesajlar yok. Dizilerde şiddet çok. Aile kurumu tehdit altında. Abartı çok. Ben üstüne para verseler dizi izlemem. Tespitleriniz muhteşem." (İsa Altun)

"Çok yerinde bir tespit abicim. İzleyenleri aptal yetine koyuyorlar artık. O sebepten iki yıldır televizyon izlemiyorum. Malum, artık televizyonlarda sadece haber ve dizi çıkıyor. Okan Bayülgen üstadın dediği gibi, günümüz kanallarını sadece aptallar izler..." (Kimse üzerine alınıp polemiğe girmesin) (Halil İbrahim Gülgün) "2012 yılında sizin moderatörlüğünüzde İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak diziler hakkında bir münazara yapmıştık ve 'Ahlakı bozan diziler var' diye savunmuştuk, kazanmıştık da... O zamandan beri hâlâ devam ediyor maalesef böyle diziler." (Şeyda Nur)

"Ekim ayında bahsettiğiniz 'Tek Yürek' dizisini dört gözle bekledim. Bir de perşembe geceleri evde kumanda -malum- elimizde olmadığından ancak tekrarlarda izleyebiliyorum. Diziye gelirsek; güzel, hoş. Yusuf'uyla, Mazlum'uyla, Akif'iyle... Yalnız tek eleştirim Tayanç Ayaydın'a. Halen 'Osman Kanat' karakterinden kurtulamamış gibi geldi bana. ('Hayat Şarkısı'nda da o izlenimi vermişti.) Halen 'Osman Kanat' mimikleri, hareketleri olması üzüyor. Son olarak, bu hafta TRT'den başladım, devam edeyim: 'Vuslat' ve 'Halka'da 9 karakterli plaka ile ne amaçlanıyor, çözemedim." (Mustafa Ertuğrul)

YAZAR NOTU: Okur eleştirilerinde katılmadığım noktalar da var. Örneğin, televizyonu sadece aptalların izlemesi gibi. Bu rafine izleyici, bu sıfatı asla hak etmiyor. Tayanç Ayaydın'ın oyunculuğunu ise yorumdakinin tersine son derece farklı ve nitelikli bulduğumu söylemeliyim. 9 karakterli plakaların sebebine gelince.. Ekranda gerçek bir plakanın kullanılmasının güvenlik ve mahremiyet yönünden sakıncaları olabilir. Bu nedenle 'feyk' plaka uygulamasına gidiyorlar.

Bu arada televizyon konularıyla ilgili eleştiri ve yorumlarınızı köşemizin yazışma adreslerine gönderebileceğiniz gibi benim Facebook, Twitter ve Instagram'daki şahsi sosyal medya hesaplarımdan da ulaştırabilirsiniz.