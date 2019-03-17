Acun Ilıcalı, geçen hafta 'Survivor'ın yeni sunucusu Murat Ceylan ile ilgili önemli bir sırrı açıkladı. "Yarışmacı olduğu günlerde adaya giriş için son kontrolde, Murat'ın üzerinden 96 model cep telefonu çıkmıştı." Düşünün, günlerce aç kaldığınız bir yarışmaya yiyecek mi sokarsınız, yoksa cep telefonu mu? İşte 'Survivor'da iletişim oyunlarının önemi de bu olayla bir kez daha belgelenmiş oldu. Gurbetteyken sevdiklerinizin sesi ya da onların yazdığı iki cümlelik mesaj, mükellef bir ziyafet sofrasından çok daha 'doyurucu' olabiliyor. İşte o nedenledir ki, parkurları parçalayan civan mert delikanlılar bile annelerinin sesini duyunca küçük bir çocuk gibi gözyaşlarına boğuluyorlar. Allah kimseyi ne açlıkla, ne özlemle ıslah etsin... Bu arada Murat Ceylan için bir mini kritik: Alp Kırşan'ın yerini kısa sürede doldurmayı başardı. Sanki yıllardır bu yarışmayı sunuyormuş gibi rahat. Bravo Murat, tebrikler ondaki cevheri fark edip şans tanıyan Acun...