Hangi kanalda olursa olsun, ekranda gördüğüm her 'özel' haberi alkışlıyor, buradan sizlere duyuruyor, altını kalın çizgilerle çiziyorum.

Çünkü 'ajansların esiri' haline gelen bültenlerde 'fark' bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Fark yaratan, bilgilendiren, uyandıran haberlerden sonuncusu atv-a Haber bültenlerinde yer aldı. Başta genç muhabir Kübra Arslan olmak üzere a haber-atv ekibi, bir hafta süreyle Ankara Polatlı'daki soğan stoku rezaletinin izini sürdü. Önce dere boylarına atılmış tonlarca çürümüş soğanı buldular. Sonra terk edilmiş soğan depolarında çürümeye terk edilmiş çuvallar dolusu soğanla karşılaştılar.

Böylelikle tarladan 50 kuruşa aldıkları soğanı, stoklayarak suni arz daralması yaratıp pazar ve marketlerde 10 liradan satılmasına yol açan insafsız, vicdansız aracıların oyunu gözler önüne serildi. Aylardır cebine el uzatılan bir vatandaş olarak, hırsızların, soysuzların afişe edilmesini sağlayan haberci dostlarıma teşekkür ediyorum.