Köşemizin okurları, dizileri ve oyuncuları bazen sert şekilde eleştirip yerden yere vurdukları gibi Sezar'ın hakkını Sezar'a vermekten de geri durmuyorlar. Köşemizin kıdemli okurlarından Haluk Zırh da Kadın dizisinde gözüne çarpan bir oyunculuk performansını övmüş:



'ÇOK GURURLU'

"Günaydın Sayın Aytuğ, Kadın dizisinin oyuncularından Gökçe Eyüpoğlu (Ceyda) müthiş bir performans sergiliyor. Canlandırdığı karakteri o kadar güzel oynuyor ki, etkilenmemek mümkün değil. Şahsen benim eğlence sektöründe çalışan kadınlarımıza olan bakışımı, anlayışımı değiştirdi ve onlara daha çok saygı duymamı sağladı. Ceyda'nın çektiği baba özlemini, 'Babalık' dediği Enver (Şerif Erol) ile olan sahneleri, diyalogları ve dayanışmaları gözleri dolduruyor. İnsan hayatta dostunu, arkadaşını seçerken, mesleğinin ne olduğunun o kadar da önemli olmadığını görebiliyor. Ceyda, çocuğunun babasını bilmesine ve durumunun iyi olmasına rağmen bunu fırsat bilip, faydalanmaya kalkmıyor. Gururlu ve onurlu bir şekilde ayaklarının üstünde durmak için çaba sarf ediyor."

Okurumuz Güner Bahadır ise geçen hafta bir okurumuzun "Kadın dizisi, klişe mafya dizilerine döndü" şeklindeki eleştirisine katıldığını belirtmiş:

"Merve Hanım'ın Kadın dizisi hakkındaki görüşlerine katılıyorum. Ben de çok beğenerek izliyordum ve bu silahlı adamlar yüzünden bıraktım. Dünyanın her tarafında zaten silahlar bombalar patlıyor. Bari dizilere girmesin. Senaristler biraz da seyirciden yardım alsın. Mesela ben olsam Bahar'ın ve Ceyda'nın el ele verip kadın girişimci olma mücadelesini verir, diziyi bunun etrafında yazardım. Buradan kadınları güçlü ve başarılı bir şekilde çıkarırdım Sarp'ın karşısına ve ondan sonra geçmişi araştırırdım. O kadar konu var ki, bize sorsunlar."