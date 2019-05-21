Hemen yanı başımızda oldu olay. Birbirinden şirin üç av köpeği, 'salyangoz zehri' denilen kimyasalla öldürüldü. Sahipleri, onları her sabah olduğu gibi Uskumruköy sokaklarında yürüyüşe çıkarmışlardı.

Dönüşte hayvanları kulübelerinde kıvranıp, can çekişirken buldular. Biri hemen öldü, diğer ikisi de tedavi altına alındıkları veteriner kliniğinde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Bizim buralarda salyangoz çoktur. Özellikle de çiçeklere, bostanlara musallat olurlar. Girdikleri yer bir daha iflah olmaz.

Bu nedenle bahçe işleriyle uğraşanlar son yıllarda salyangozlarla mücadele için bu zehre başvurur oldular.

Semt pazarlarında bile kiloyla satılan salyangoz zehri, parlak mavi renkli küçük solucanlara benziyor. Tüm hayvanlar için son derece iştah açıcı bir koku salgıladığı söyleniyor. Yani herhangi bir hayvanın bu cazibeye karşı koyması imkansız.

Bu nedenle sokaklara, açık alanlara gelişigüzel bırakılmaması gerekiyor.

Cahil ya da umursamaz biri tarafından Uskumruköy sokaklarına serpilen o zehri, şeker zanneden bir çocuk da ağzına atabilirdi.

Çevredeki ebeveynleri ve hayvan sahiplerini uyarmak farz oldu. Aman diyorum...