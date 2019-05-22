Show TV'nin Çukur dizisini ilk bölümünden itibaren kaçırmadan izliyorum. Gelin görün ki, her hafta diziyi kritik etmek için klavye başına oturduğumda ikileme düşüyorum.

İyi mi yazsam kötü mü?.. Zira tam kalemimi sivriltmeye niyetlenip, "Bu kadar da saçmalık olmaz" diye yazacakken, bir de bakıyorum harika bir sahne ile tüm kanserlilere umut olmuşlar. Bu hafta da Yamaç'ın tek başına Azer'in evine dalıp, ben diyeyim 15, siz deyin 20 silahlı adamı öldürdüğü, Malkoçoğlu filmlerine rahmet okutan o fantastik ötesi sahneyi yerden yere vurmaya hazırlanırken, arkasından o son derece duygulu kampanya sahnesi geldi. Çukur'un araç çalarak geçinen gençleri, bu kez Kansersiz Yaşam Derneği'nin kampanya TIR'ını mahalleye getirmişlerdi. Cumali durumu görünce müdahale etti.

Onun emriyle gençler o çamur içindeki TIR'ı bir güzel yıkayıp, süsleyip, bir de üzerine 'Umut yaz, 3481'e gönder. Çukur'da umut var' afişi yazarak dernek merkezine götürdüler.

Gelin görün ki, sezon finalini iple çektiğim Çukur, bugün de bizim Gaf Kürsüsü'ne çıkmaktan kurtulamadı işte...