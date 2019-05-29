Onu ilk kez jüri üyeliğini yaptığım atv'deki Akademi Türkiye yarışmasında tanıdım. Son derece mütevazı bir gençti. Gençler arasında 'efendiliğin' mumla arandığı 2000'li yılların ortasında bu özelliği dikkatimi çekmişti. Ama ne yalan söyleyeyim, oyunculuk yeteneğini hiçbirimiz fark edememiştik. Ta ki yıldız avcısı Türker İnanoğlu onu alıp da Yabancı Damat dizisinde oynatana kadar... Sonra? Sonrası yürü ya kulum...

Bahsettiğim kişi Özgür Çevik... Rahmetli Barış Akarsu, Tolga ve Deha ile birlikte Akademi Türkiye'den çıkan yıldız... Onu son olarak pazartesi gecesi atv'nin yeni dizisi Canevim'de izledim ve yeteneğine, kişiliğine, duruşuna bir kez daha hayran oldum.

Hep halim selim, romantik tipleri canlandıran Özgür'ü bu kez sinsi, kötü ruhlu hatta 'psikopat' diyebileceğimiz 'Taylan' rolünde izlemek hem şaşırtıcı, hem de çok keyifliydi. Aslında bu tür gri karakterleri canlandırmak kolay değildir. Biraz abarttınız ya da ölçüyü kaçırdınız mı anında karikatürize olmanız işten bile değildir. Ama Özgür öyle bir oynadı ki, karakterin sivri köşelerini yonttu, onu çok daha 'inandırıcı' bir hale getirdi.



HEPSİ BAŞARILI

Siz bakmayın Özgür'e düzdüğüm övgü satırlarına. Dizinin diğer başarılı oyuncuları da yeni yazılar için sıralarını bekliyor. Canevim, özellikle de Çukur'un finalinin ardından yaz ekranında pazartesi akşamlarının yeni tiryakiliği olmaya aday. Hele ki bizim Özgür, oyunculuğuyla herkesi 'canevinden' vurduktan sonra...