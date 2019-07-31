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YÜKSEL AYTUĞ
31 Temmuz 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Ben de sizinle söyledim

Kanal D'deki Benimle Söyle yarışmasını birinci bitiren Uğur Öz için bu sütunlarda 'Müziğin Cep Herkülü' diye yazmıştım.
Ufak tefek müzik öğretmeni öyle bir Makber patlatmıştı ki, hepimiz büyülenmiştik.
Birinciliği, benim için sürpriz olmadı.
İkinci Eftalya Fettahoğu da yine bu sütunlarda özel paragraf açıp dikkat çektiğim diğer bir yarışmacıydı. Başörtüsü ve otantik kıyafetleri ile sahneye gelip harika bir İngilizce pop şarkısı söyleyince hepimizi hem şaşırtmış, hem de mest etmişti. Final gecesi ise önce rock, sonra türkü seslendirdi. Kızın ses tellerine sanki bülbül yuva yapmış, nefesini 'in tulumlarından ödünç almış.
Belli ki ondan daha çook söz edeceğiz.
Üçüncü olan Dila Kışla ise yeni bir '' olmaya aday. Sesiyle ayakkabınızı bile parlatabilirsiniz, çünkü kadife gibi...
Peki Benimle Söyle'de sadece yarışmacılar mı kazandı?
Elbette hayır. Öncelikle Kanal D ve Medyapım yaz boyu büyük sükse yapıp kış sezonu için harika bir program stokladı. , sunuculuk kariyerine enfes bir başlangıç yaptı. Jüri kaptanı Birce Akalay, kendini çok daha doğru ifade etme şansı bulup hayran sayısını artırdı.
Başta Melihat Gülses ve olmak üzere 100 kişilik jürinin neredeyse tamamı, hem yerli yerinde yorumları, hem de renkli kişilikleri ile 'doğru ' olduklarını kanıtladılar. Üstelik adildiler. Finale taşıdıkları üç isim de bulundukları yeri sonuna kadar hak etmişlerdi.
Ayrıca jüri kavgalarının en kullanışlı reyting malzemesi olduğu bu tür yapımların, 'eğlenerek' ekrana taşınabileceğini de kanıtladılar.
Finale çıkan üç yarışmacıdan ikisinin Türk Halk Müziği söylüyor olmaları da 'Bu jüri, türkücülere mesafeli duruyor' eleştirilerini bertaraf etti.
Yarışmanın bu denli ilgi görmesinde kuşkusuz müzik direktörü ve orkestra şefi 'nün de rolü büyüktü. Hem şarkı seçimleri, hem de düzenlemeler ve icralar yarışmaya büyük kalite getirdi.
Merak ettiğim iki konuya gelince... Malum, bu aralar rap söyleyenlerle popçular arasında bir polemik yaşanıyor.
Rap'çiler, popçular için "Artık son kullanım tarihiniz doldu" filan diyorlar. Gelin görün ki, Benimle Söyle gibi popüler bir yarışmada mücadele eden 100'e yakın yarışmacı arasında bir tek rap söyleyen yoktu. Bu; yarışma yönetiminin bir tercihi miydi, yoksa rap'in ekranda reyting olarak karşılığının bulunmayışının ifadesi miydi doğrusu bilemedim.
Merak ettiğim ikinci konu da; 100 yarışmacıdan sadece ikisine kalkan jüri üyesi 'Huysuz' Niki'nin, yapıştığı o koltuğu evine götürüp götürmediği...

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