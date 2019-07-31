Sosyal medya icat oldu olalı herkes cellat kesildi. Bazıları sabah uyanır uyanmaz 'Bugün kimi gömsem, kimi aşağılasam, kimi hedef tahtasına oturtsam?' diye bilgisayar başına oturuyor.

Klavye cellatlarının son kurbanı ise Seray Sever oldu. tv8'de sunduğu programda söz işsizlikten, hayat pahalılığından açılınca son derece masumane biçimde kendi görüşünü ifade etme gafletinde (!) bulundu:

"Fasulye yemek şart mı? Daha ucuz bir şey yesinler..." Vay efendim sen misin bunu söyleyen... Sanırsınız, milleti tasarruf etmeye davet eden bir sunucu değil de, "Ekmek yoksa pasta yesinler" diyen Fransa Kraliçesi Marie Antoinette...

'Fırsat bu fırsat' diyen sahte klavye silahşorları hemen lince başladı.

Yahu fiyatı şişik ürünü alaşağı etmenin yöntemi nedir? O ürünü talep etmekten vazgeçip fiyatını düşürmek değil mi? Seray Sever'in de söylemek istediği bu. Pazarın ateşini düşürmek için ortak refleks gösterilmesi gerektiğini söylemiş kadıncağız.

Üstelik bunu söyleyen kişi, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, ekonomi üzerine yüksek öğrenim görmüş biri.

Yapmayın ne olur... Kalplerinizde kurulu duran darağaçlarını yıkın artık...