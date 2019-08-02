Sefa Doğanay...

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında izlediğim ilk günden beri dikkatle takip ettiğim bir komedyen. Sefa'nın yaptığı işi küçümseyenler var. "Bu çağda taklit yaparak insanları güldürmek demode" diyorlar. Kesinlikle katılmıyorum. Bir kere taklit yapmak için önce müthiş bir gözlem yeteneği gerekir.

Sonra o karakteristik özellikleri kendi bünyenizde eritip herkesi etkileyecek şekilde 'o kişi olmak' ve o karakterin en komik yönlerini öne çıkarmak da hüner işidir.

Üstelik Sefa sadece ünlü taklidi yapmıyor. Bazen kendi yarattığı ikonik karakterler aracılığıyla müthiş toplumsal saptamalar yapıp son derece önemli sosyal mesajlar veriyor.

Sefa'nın artık abonesi olduğum sosyal medya paylaşımlarından sonuncusu 'Nası bi'kafa' adlı müzik klibiydi. Sefa, 'Pelinsu' adıyla bir tip yaratmış. Aslında yaratmamış da, şu hani internete yükledikleri ergen ağızlı şarkılarla bir gecede şöhrete ulaşan, ağızlarını yaya yaya konuştukları için ne dedikleri anlaşılmayan, hayatları trip atmak üzerine kurulu yeni yetme 'concon' şöhretlere göndermede bulunmuş. Öyle bir de şarkı yazmış ki, bu kültür erozyonunun adeta röntgenini çekmiş.

Sefa'nın 'gönderisi' adrese ulaşır mı, ulaşırsa da anlaşılıp hazmedilir mi pek emin değilim. Ama ben bu kara mizaha bayıldım.

İzlemediyseniz, herhangi bir arama motoruna 'Sefa Doğahnay- Pelinsu' diye yazın.

Artık güler misiniz, ağlar mısınız, orası size kalmış...