Bilgi yarışmalarını izlerken gelecek adına kaygı duymayı bıraktım, artık bugün için dehşete düşmeye başladım. Son 'cehalet skandalı' atv'nin yarışması Güven Bana'da gözler önüne serildi.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirip formasyon eğitimi almaya başlayan 'Tarih öğretmeni adayı' hanım kızımızın ismini burada yazmak niyetinde değilim. Çünkü gelecekte onun çocuklarının arama motorları marifetiyle annelerinden utanç duymalarını istemiyorum. Ama eğitim sistemimizin nasıl içi boş nesiller yetiştirdiğinin altını çizmek üzere, şahit olduğum bu inanılmaz olaydan söz etmek zorundayım.

Yarışmacı kız ile çiçekçilik yapan partnerine Meriç, Arda ve Vardar nehirlerinin hangi coğrafi bölgede olduğu soruldu. İlkokul mezunu çiçekçi, Meriç'in Edirne'de olduğunu söyledi. Tarih öğretmeni adayı, üniversite mezunu genç kız hepimizi dehşete düşüren şu sözleri söyledi: "Edirne Kafkasya'da mıydı, Anadolu'da mı, karar veremiyorum. Balkanlar'da değil. Ben Anadolu'da olduğunu düşünüyorum..." Haftalardır bu tür yarışmacılar yüzünden zulüm gören talihsiz sunucu arkadaşım Müge Anlı şoktaydı. "Ama Edirne, Osmanlı'nın başkenti değil miydi? Sen tarih okudun, Edirne'nin nerede olduğunu nasıl bilemezsin?"

İkincisi daha fenaydı. Müge dedi ki, "Şanslısın, senin kolaylıkla bileceğin bir soru geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın dedesinin dedesinin dedesi kimdir?" Genç kadının padişahlardan bihaber olduğu ortaya çıktı. Önce "Fatih Sultan Mehmet" dedi. Sonra ortağı ile beraber "Yavuz Sultan Selim" şıkkında karar kıldılar. Yıldırım Beyazıt bir türlü akıllarına gelmeyince, elenip gittiler. İşin vahimi, o kızın yarışmayı değerlendirirken "Çok eğlendim" demesiydi.

Düşünün... Edirne'yi Anadolu'da sanan, Osmanlı padişahlarının hiçbirini tanımayan bu arkadaş -Allah korusungün gelecek çocuklarımıza tarih öğretecek...

İşini lâyıkıyla yapan, kendini yetiştirmiş, eğitim neferi cefakar öğretmenlerimizi tenzih ederek söylüyorum ama sizce de bu işte bir yanlışlık yok mu?

Bu eğitim sistemini gözden geçirmenin zamanı gelmedi mi?

(Bugün Gaf Kürsüsü yok. Çünkü ne yazsam, bu yazıda anlattıklarımın yanında bir değer ifade etmeyecek)