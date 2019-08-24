Bayram öncesi okurumuz Fatih Say, bu köşede Seksenler dizisindeki mekan sorununu irdelemişti.

Demişti ki, "Özdemir Ailesi'nin evi Ergun Plak'ın dükkanı ile aşağı yukarı aynı hizada olmasına rağmen evde herkes salondan ayrılırken koridorun sonundan sağa dönüyor.

Sağ tarafta kaç tane oda var? Fehmi beyler, Nazlı ve evlendikten sonra Ahmet ve Gülden o tarafta kalıyorlar. Ve maşallah Ahmet ve Gülden'in odası da bayağı bir büyük.

Bildiğimiz kadarı ile Ergun Plak'ın üstünde de başka bir ev var. Eğer hepsi aynı odada kalmıyorlarsa, bu insanlar nereye gidiyorlar?" Yapımcı Birol Güven'den buram buram 'Seksenler nezaketi' kokan ve bir o kadar da rafine espri içeren bir yanıt geldi:

"Hem size, hem de çok değerli seyircimize Seksenler'e gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim.

Çok zorlayarak 'Binamızda bir mimari hata var' diyerek kendimizi kurtarabiliriz ama bunu yapmayacağım.

Seyircimizin tespiti doğru.

Bu bizim kamera arkası ekibimizin bir hatası olarak gözüküyor. İnşallah bu hatamızı imar barışından da yararlanarak yeni sezonda düzelteceğiz. Size ve tüm dikkatli Seksenler izleyicisine bir kez daha teşekkür ederiz."