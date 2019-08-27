Ali-Aysun Kocatepe çifti harika bir 'memleket' şarkısı yapmışlar. Yapmakla yetinmeyip enfes görüntülerle bezeli bir de klip hazırlamışlar.

'Bu Memleket Hepimizin' şarkısını dinlemeye, izlemeye doyamadım.

Tıpkı İstiklal Savaşı öncesinde olduğu gibi dört yanımızın düşmanla çevrildiği, içerideki ve dışarıdaki 'bedhahların' birliğimize, bütünlüğümüze kast ettikleri şu kritik günlerde aslında ne kadar güçlü, kuvvetli, erdemli ve zengin olduğumuzu bize hatırlatan, 'bölüşmeyi' değil, 'paylaşmayı' öneren bu harika beste, orijinali yabancı olan 'Memleketim'in yerini alır mı bilmem ama giderek şiddete ve vahşete yönelen toplumumuzu rehabilite etmeye yarayacağı kesin.

Bilirsiniz, eskiden akıl hastalarını mağaralarda su sesi ve kulaklarına üflenen ney ile iyileştirmeye çalışırlarmış.

'Bu Memleket Hepimizin' işte o ney sesi gibi insanı rahatlatıyor, gevşetiyor, özünü fark etmesini sağlıyor.

Ben müzik kanallarının yerinde olsam, bu şarkıyı her saat başı yayınlamayı 'milli görev' sayardım.

İçişleri Bakanlığı'nın yerinde olsam, şarkının klibinin kamu spotu olarak ekranlarda yayınlanmasını zorunlu kılardım. Çünkü... Bu şarkının anlattıklarını duymaya o kadar ihtiyacımız var ki...