Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Menemen’e hücum!
YÜKSEL AYTUĞ
28 Ağustos 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Menemen’e hücum!

Bu kareyi tv8'deki Master Chef yarışmasının son bölümünden aldım. Elemeye giren üç yarışmacıya menemen yapmaları söylendi. İçlerinden biri yola devam etti, diğer ikisi elendi. Ama asıl yarışma ondan sonra başladı. Kamera arkası ekibi, çekim biter bitmez jürinin tadım yaptığı üç tabakta kalan menemeni yiyebilmek için ellerinde ekmeklerle öyle bir mücadele verdiler ki, aman aman!.. Kınadığım, ayıpladığım filan sanılmasın. Çekimler sırasında her gün önlerinden türlü lezzetler geçiyor. Mide gurultuları içinde geçen onca mesai saati içinde o menemene dayanmak kolay mı? Afiyet şeker olsun arkadaşlar!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN