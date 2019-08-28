Bu kareyi tv8'deki Master Chef yarışmasının son bölümünden aldım. Elemeye giren üç yarışmacıya menemen yapmaları söylendi. İçlerinden biri yola devam etti, diğer ikisi elendi. Ama asıl yarışma ondan sonra başladı. Kamera arkası ekibi, çekim biter bitmez jürinin tadım yaptığı üç tabakta kalan menemeni yiyebilmek için ellerinde ekmeklerle öyle bir mücadele verdiler ki, aman aman!.. Kınadığım, ayıpladığım filan sanılmasın. Çekimler sırasında her gün önlerinden türlü lezzetler geçiyor. Mide gurultuları içinde geçen onca mesai saati içinde o menemene dayanmak kolay mı? Afiyet şeker olsun arkadaşlar!