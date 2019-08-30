Dün önemli bir yazarı kaybettik. Özellikle inanan kadınların sosyal hayat içindeki hak edilmiş yerlerinin sabitlenmesine ve başörtüsü konusundaki tabuların yıkılmasına önemli katkılar vermiş Şule Yüksel Şenler, hepimize 'Bir arada huzur içinde yaşanılabileceğini' öğretmişti. atv bu acı haber üzerine müthiş bir yayıncılık refleksi gösterdi. Aynı gece akışta yer alan Oflu Hoca Trakya'da filmi yerine, Şenler'in senaryosunu yazdığı ve Türk dizi tarihinde 'devrim' sayılabilecek bir yapıt olan Huzur Sokağı'nın özel bölümünü ekrana getirerek, anlamlı bir saygı duruşunda bulundu.