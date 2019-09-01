Atv'nin haberlerinde izledim... Kanadalı bilim adamları, camları görmeyip çarparak telef olan kuşların nasıl olup da örümcek ağlarına takılmadıklarını araştırmışlar. Sonunda ağların güneş ışınlarını yansıttıklarını ve kuşların bunu algıladıklarını keşfetmişler. Bu keşiften yola çıkarak da kuşların görebilecekleri camlar üretmişler. Şimdi Toronto'daki bütün binaların camları, kuş ölümlerini önlemek için bu camlarla değiştirilecekmiş.

Aklıma bizim memlekette durup dururken yıkılan binalar geldi. Hiçbirimiz kılımızı kıpırdatmadan oturuyor ve ilk büyük depremi bekliyoruz.

Kanada'da kuşların canı can, bizde insanlarınki patlıcan!..