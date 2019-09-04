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YÜKSEL AYTUĞ
04 Eylül 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Şu ‘Gönül’ işleri

Beni tanıyanlar, köşemi yıllardır takip edenler bilir, 'hard magazin' denilen türe pek ilgi duymam. Yani kim kimle olmuş, kim kimi aldatmış, kim kimle nerede yakalanmış pek ilgi alanıma girmez. Ancak bu sıralar takip ettiğim iki aşk hikayesi var.
Birincisi, yedi kez evlenip boşanan 'ın "Ben böyle aşk görmedim" diyerek duyurduğu yeni sevgilisi.
Magazin programları ve internet siteleri haberi, 'Gönül çıtır sevgiliye kapıldı' başlığıyla verdi. Çünkü yönetmen Rüzgar Maden, Gönül Yazar'dan tam 32 yaş küçüktü... İyi de güzel kardeşlerim, Gönül Yazar 83, yeni sevgilisi ise 51 yaşında.
Yarım asrı devirmiş adam nasıl 'çıtır' olur ki?
Merak ettiğim ikinci konu, yazar 'nın gönlünü kime kaptıracağı...
Şu sıralar ismi şarkıcı Simge Sağın ile anılıyormuş. Peki ben bu konuyla niye bu kadar ilgileniyorum? Çünkü Metin Hara, kimle birlikte olursa o kadına büyük bir hediye verecek. O şanslı (!) hatun, "Bakın, Adriana Lima'dan sonra benimle teselli buldu" diyerek, hava atma imkanına kavuşacak...

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