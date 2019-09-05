tv8'de yayınlanan MasterChef'in jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, mimikleri, konuşma tarzı ve tavırlarıyla bana fena halde Fatih Terim'i çağrıştırıyor.

Pek çok yarışmacının dizinin bağı, onu görünce çözülüyor.

Kimi zaman kuralları ihlal eden yarışmacıları stüdyodan kovuyor. Lafını da esirgemiyor.

Ama aynı zamanda çok duygusal biri. İnsanı kazanmanın, kaybetmekten çok daha zor ama değerli olduğunun farkında.

Kadife yüreğinin üzerine sert bir kabuk örmüş gibi. Sadece tavırları ile değil, bu karakter özellikleriyle de bende 'Mutfağın Fatih Terim'i' izlenimi uyandırıyor.

İkisinin de Adanalı oluşu bu benzerliği oluşturmaya yeter mi bilmiyorum.

Ama yarışmayı bir de bu gözle izlediğinizde bana hak vereceğinize inanıyorum.