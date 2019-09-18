Çukur'da sezon 'klasik' şekilde açıldı. Darmadağın olan Çukur ahalisi yaralarını sarıp toparlanarak, mahalleye yeniden sahip çıkma telaşına düştü. Ama önemli bir eksikle... İdris Baba'nın bıraktığı çukur kolay kolay doldurulacağa benzemiyor doğrusu.

Dizinin en önemli özelliği ise bir 'delilik yarışına' sahne olması. İzleyiciden adeta kimin daha deli olduğu konusunda oy vermesi isteniyor. Yamaç mı, Cumali mi, Aliço mu, yoksa Akın mı? Benim oyum Yamaç'tan yana. Zira delilik, Aras Bulut İynemli'ye fena halde yakışıyor. Tımarhane sahnelerine ba-yıl-dım...

Dedim ya; senaryo fena halde tıkandı. İki senedir mahallede adeta kukalı saklambaç oynanıyor. Her sene birileri çıkıp mahallede egemenlik kurmaya çalışıyor, sonra bizimkiler onu devirip tekrar iktidarı ele geçiriyor filan... Acaba diyorum, her yıl bu kadar kan dökülmese de sezon başında Çukur için ihaleye mi çıkılsa?