Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yüksel Aytuğ > Çukur’un dibi göründü
YÜKSEL AYTUĞ
18 Eylül 2019, Çarşamba YÜKSEL AYTUĞ

Çukur’un dibi göründü

Çukur'da sezon 'klasik' şekilde açıldı. Darmadağın olan Çukur ahalisi yaralarını sarıp toparlanarak, mahalleye yeniden sahip çıkma telaşına düştü. Ama önemli bir eksikle... İdris Baba'nın bıraktığı çukur kolay kolay doldurulacağa benzemiyor doğrusu.
Dizinin en önemli özelliği ise bir 'delilik yarışına' sahne olması. İzleyiciden adeta kimin daha deli olduğu konusunda oy vermesi isteniyor. Yamaç mı, Cumali mi, Aliço mu, yoksa Akın mı? Benim oyum Yamaç'tan yana. Zira delilik, 'ye fena halde yakışıyor. Tımarhane sahnelerine ba-yıl-dım...
Dedim ya; senaryo fena halde tıkandı. İki senedir mahallede adeta kukalı saklambaç oynanıyor. Her sene birileri çıkıp mahallede egemenlik kurmaya çalışıyor, sonra bizimkiler onu devirip tekrar iktidarı ele geçiriyor filan... Acaba diyorum, her yıl bu kadar kan dökülmese de sezon başında Çukur için ihaleye mi çıkılsa?

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN