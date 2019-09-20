Speed Medya adlı pazarlama danışmanlık şirketi tarafından yapılan 'Türkiye'nin DNA'sı 2019' başlıklı araştırma yayınlandı.

Raporda, Türkiye'de birbirinden farklılaşan 7 temel toplumsal küme olduğu belirtilirken, en kalabalık grubun, toplam nüfusun yüzde 23.7'lik kısmını oluşturan 'memnun muhafazakarlar' olduğu açıklandı. İşte Türkiye'nin DNA'sı:

Memnun muhafazakarlar (yüzde 23.7), özgürlükçü modernler (yüzde 16.2), kaygılı modernler (yüzde 14.2), yılgın demokratlar (yüzde 13), koyu muhafazakarlar (yüzde 11.5), kayıtsız şikayetçiler (yüzde 11.1), mazbut kanaatkarlar (yüzde 10.3).

Kendinizi bu grupların hiçbirinde konumlandıramamış olabilirsiniz. Öyleyse benim naçizane tespit ettiğim gruplara da bir göz atmanızda fayda var:

Dünya yansa bir tutam otu yanmayanlar, her devrin adamı olup 'devir daim' ile çalışanlar, 'Bu ülkede yaşanmaz'cılar, 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın'cılar, 'Rabbena hep bana'cılar, 'Maksat muhalefet olsun'cular, 'Kader utansın'cılar, doğuştan köleler, gam yükü nakliyecileri, 'Sürü nereye, ben oraya'cılar, 'Kafa nereye, ben oraya'cılar, altından geçmek için gökkuşağı kovalayanlar, gülsün diye sürekli kaderi gıdıklayanlar, tahrik olmak için hazır kıta bekleyenler, son nefese kadar vakit dolduranlar...