Biliyorsunuz, Yakından Kumanda cumartesi günü sütunlarını sadece siz okurlarımızdan gelen eleştiri, öneri ve isteklere ayırıyor. Bu nedenle yarın için kaçırmamanız gereken bir ekran olayını bugünden duyurmak istiyorum.

Atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yarın son derece ilginç bir yarışmacıyı ağırlayacak.

İlk kez konuşma engelli bir yarışmacı, Milyoner'de yarışacak. Ummu Gülsün Genç adlı 27 yaşındaki yarışmacı, yanıtları önünde bulunan ve üzerinde cevap şıklarının yer aldığı kartonları kaldırarak yanıtlayacak. Gelin şimdi genel kültürü ve parlak zekası kadar, olgun, mütevazı ve sempatik tavırları, duru güzelliğiyle de sizleri derinden etkileyeceğine inandığım bu dünya güzeli kızımızı tanıyalım...

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalıktan sonra konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki Ummu Gülsün Genç, yarışmaya Artvin'den katılıyor. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan yarışmacı, şu anda kamuda memur olarak çalışıyor. Ummu Gülsün, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayı ikiz kardeşlerinin eğitim hayatı için kullanacağını söylüyor.

Bir kez daha altını çiziyorum:

Bu yarışmayı kaçıran, bir bilgi yarışmasından fazlasını kaçıracak, ona göre...

Özellikle engelli olup da yüreğine cesaret, önüne rehber arayanlara şiddetle tavsiye ediyorum.

Peki Ummu Gülsün ne kadar kazandı? Onu da biliyorum ve sürpriz bozulmasın diye buradan haykırmamak için kendimi zor tutuyorum.

Benden söylemesi, sizden izlemesi...



Ekrem İmamoğlu depremde sallandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu CNN Türk'teki canlı yayında "Kanal İstanbul, depremi tetikler" iddiasında bulundu. Bunun üzerine yayına telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Celal Şengör, "Hayır tetiklemez" deyince, İmamoğlu taca çıkmış oldu. Bir hayli bozulduğu görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, bu canlı bağlantının yapılacağından haberi olmadığını belirterek, programın moderatörü Didem Arslan'a tepki gösterdi.



Buna izin vermeyin

Hepimizin 'Toprak Dede' olarak tanıdığı Hayrettin Karaca'nın adeta ömrünü adadığı Yalova'daki Arboretum'un (botanik müzesi) ziyaretçi sayısı az olduğu için kapanmak üzere olduğu bilgisi kulağıma geldi. Yalova'daki bu Arboretum, dünyadaki 14 botanik müzesinden biri. İçinde 7 bini aşkın ender rastlanır ağaç ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Umarım duyduklarım doğru değildir. Zira Atatürk'ün tek bir ağacı kurtarmak için koca köşkü 12 metre kenara çektirdiği bir kente, böyle bir aymazlığı asla ve asla yakıştıramam.



Şeref kürsüsü

Bursa'da caminin kadınlar bölümündeki prizin yanına 'Azıcık telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal edin' notuyla birlikte 2 lira bırakan 'meçhul dürüstlük anıtı', bugünkü şeref kürsümüzün konuğu oldu.



Zap'tiye

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini 'emperyalizm ve sömürgecilik' olarak nitelendirdi. Keşke bunu söylemeden önce, çalıştığı kanalın sahibi ülkenin 'tarihine' bir göz atsaydı...



Ne demiş?

Altın Küre sunucusu Ricky Gervais: "Ödül alırsanız politik bir konuşma yapmaya çalışmayın. Halka ders verecek konumda değilsiniz. Gerçek dünya ile ilgili en ufak bir fikriniz bile yok. Menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve s..... olup gidin."