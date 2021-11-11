Atv ekranlarında hafta içi her sabah izleyicinin en büyük tutkusu haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te önceki gün akıllara zarar bir olay yaşandı.

Kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Hanife Fındık olayı araştırılırken, eş Bayram Fındık ile canlı yayında irtibat kuruldu. Bayram, iki gün önce eşini aradığını ama açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var" dediğini, durumu hastaneye sorduğunu ancak öyle bir kayda rastlanmadığını söyledi. Bu arada Hanife Fındık'ın, "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var, bir şey yok merak etme" yazılı mesajı da ekrana yansıdı. Müge Anlı ve ekibi Bayram'ı sıkıştıran soruları birbiri ardına adama yöneltirken, adam kendini bir odaya kilitledi ve hem Müge Anlı'nın hem de evde bulunan muhabirin tüm ısrarlarına rağmen konuşmak istemediğini belirtti.



Müge, zekice soruları ile canlı yayında pek çok suçlunun açığını yakalamış, daha fazla dayanamayanlar ise suçlarını itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Ancak sorulardan kaçış yolu olarak kendini odaya kilitleyen birine ilk kez rastlandı. Programın kıdemli avukatı Rahmi Özkan ise "Bunca yıllık hayatımda böyle bir şey görmedim. Dur bakalım bu programda daha neler göreceğiz?" sözleriyle durumu özetledi.



Murat Güloğlu fena çizdirdi

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah programının sunucuları Murat Güloğlu ile Ebru Akel, "Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha iyi otomobil kullanır?" tartışmasını sonuca bağlamak için kanalın otoparkına çıktılar. İkisi de süre tutularak yatay park yapacaklardı. Ebru Akel, 2 dakika süre içinde aracını 'mükemmel' bir şekilde park etmeyi başardı.



Murat Güloğlu ise yarışmaya kendi aracıyla katılmasına rağmen, park sırasında önde bulunan otomobile çarptı. Güloğlu, aracının çiziğini pasta cilayla giderebilir. Peki ya karizmasını?..



Bahar'ı nasıl kandırdılar?

Flash TV'de 'acayip renkli' bir sabah programı var. Seyhan Soylu moderatörlüğünde Ebru Polat, Bahar Candan, Tuba Ekinci ve Nihat Doğan ahkam kesiyorlar.

Bir moda yarışması ile ünlenen Bahar Candan ekonomi kurmaylarımıza ders vermiş, vatandaşlara da "Kendi Türk liramızı kullanalım, dövize yatırmayalım, uzaklara gidip para harcamayalım" türünden kimsenin aklına gelmeyecek (!) uyarılarda bulunmuştu. Bunun üzerine Seyhan Soylu, "Bahar'cığım Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan senin dolar ve ekonomimizle ilgili vermiş olduğun tavsiyeleri çok beğenmiş ve bize canlı yayında bağlanacak" dedi. Oysa Bakan Elvan (!) olarak yayına tiyatrocu Tolga Öz bağlanmıştı. Bakanımız, Bahar'a önerilerinden çok etkilendiğini söyledi. Bahar da gaza gelip her türlü yardıma hazır olduğunu ve Bakanlık'tan görev beklediğini söyledi.

Bahar'ı trolleyen Seyhan Soylu ise daha sonra özür dileyip, Bakan Lütfü Elvan'ın hoşgörüsüne sığındığını ifade etti.

Şimdi sizlerden küçük bir ricam var: Lütfen şu köşede bulunan tüm haberlere yeniden bir göz atın ve mutluluğuma, keyfime ortak olun. İyi ki bu ülkede televizyon yazarlığı yapıyorum. Yoksa aç kalmıştım...



Gaf kürsüsü

Üç Kuruş dizisinde, takip edilen seri katil, kullandığı otomobili yakarak polisin elinden kurtuluyor. İyi de o aracın plakası, seri numarası nasıl tespit edilemiyor? Peki ya birinin bile aklına o aracın güzergahındaki MOBESE kameralarını izlemek gelmiyor mu?



Zap'tiye

Şimdi de akrep zehrinin Kovid-19'a iyi geldiği iddiası ortaya atıldı. Aşı karşıtlarının sırf iğne vurulmamak için kendilerini akreplere sokturmasından korkuyorum.



Ne demiş?

"5 kilo salça ve 10 kilo patlıcanı alarak evden kaçan eşini arıyor..." (Atv'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten akıl uçuran bir alt yazı)