Ortalık sakinleştiğine göre artık yorum yapabilirim... Bilirsiniz, hassas mevzularda topa direkt dalmam, önce toz dumanın yatışmasını beklerim.

Efendim, Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'deki bir futbol sorusu büyük tartışma yarattı. Daha doğrusu, bir bardak suda fırtına kopartıldı desem daha doğru olacak. Soru şöyleydi: "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?"

Yayını izlerken bu soruyu gördüğümde "Eyvah" dedim içimden, "Şimdi Galatasaraylılar ortalığı ayağa kaldıracak..." Ama tam tersi oldu. Fenerbahçeliler bu sorudan daha çok alındı. Hatta Fenerbahçe yönetimi bildiri filan yayınladı...

Öncelikle, soru hassas bir denge gözetiyordu. Bir tarafta uluslararası başarılar kazanan Galatasaray övülürken, diğer yanda o takımı bile 6-0 yenebilen Fenerbahçe onore ediliyordu. Gelin görün ki; en küçük esprinin, takılmanın bile linç sebebi sayıldığı yeni sosyal medya düzeninde yine pireden deve üretildi. Milyoner ve Atv gözü kapalı linç edildi. Yahu sülaleden Fenerbahçeli ben bile o soruya gülümseyip hatta 6-0'ı hatırlattığı için mutlu olurken ne bu şiddet bu celal? Keşke Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy'ü çınlatan "Yönetim istifa" seslerini de bu kadar ciddiye alsa...

Bir de... Ben Mithatpaşa Stadı'na Galatasaraylı arkadaşlarımla gidip, onlarla omuz omuzayken Fenerbahçe'ye tezahürat yapabilme cesaretini, ebedi dostlarımın hoşgörüsünden alan bir nesilden geliyorum. Zaten oynanan futbolun tadı yok. Bir de birbirimizi kızdırıp, takılamayacaksak ne zevki kalır ki bu işin?..



Kalbe böyle dokunulur

Herkes Beşiktaş takımında pırıl pırıl parlayan 18 yaşındaki futbolcu Emirhan'ı konuşuyor. Geçen hafta ilk kez, ilk 11'de yer aldı ve şahane bir de gol attı. Çabukluğu, oyunu okuma becerisi, adam geçme yeteneği ve üstün top tekniği ile şimdiden transfer peşindeki yerli ve yabancı takımların listesine girdi.

Peki bu çocuğu kim keşfedip, A takıma kadar çıkarttı? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevi bırakmasından sonra takımın başına geçen eski altyapı hocası Önder Karaveli. Peki Önder Karaveli kim? 8 yıldır siyah-beyazlı kulüpte altyapı ve genç takımları çalıştıran idealist bir futbol adamı. Üç hafta önceki maçtan sonra bir muhabir ona "Beşiktaş'ta kalıcı olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorunca "Öncelikle gençlerin kalplerine dokunmak, onları Türk futboluna kazandırmak istiyorum" diye cevap vermişti.

Bu demeci, kıraathane geyikleri seviyesinde futbol yorumu yapılan bir programda "Nişantaşı'ndaki ünlülerin modacısı gibi konuşuyor" diye aşağılanmış, hatta Önder Hoca'ya üstü kapalı olarak eşcinsel imasında bulunulmuştu.

Önder Hoca işine devam etti ve bir gencin kalbine dokunup onu yıldız haline getirerek, en güzel cevabı vermiş oldu. Ama biliyorum ki bu kapak da o ağızlara küçük gelecek...



Penguenin oyunu ya da medyanın ahmaklığı

Görüntü önce sosyal medyada viral oldu, sonra da neredeyse tüm haber bültenlerinde yayınlandı. Güney kutbunda yaşayan bir penguen, kıyıdan kopan buzul parçasının üzerinde kalmıştı. Son anda koşup, ana karaya atlayarak kurtuldu. (!) Sürüsü ise o kazazede üyelerini büyük bir sevinçle karşılayıp, bağırlarına bastı.

Yahu bu penguen dediğiniz mahlukat, denizlerin akrobatıdır. Nefesini 6 dakika tutup, derinlerde balık yakalar. Yani yüzmenin kitabını yazmıştır. Bırakın 10 metre yüzmeyi, gününün yarısını suyun içinde geçirir. Diyeceğim o ki, ortada öyle destansı bir kurtuluş filan yok...

elli ki o da modaya uymuş. Kendi sürüsüyle bir mizansen hazırlayıp, tık almaya çalışmış!..



Gaf kürsüsü

ABD'de Sarah Beam adlı öğretmen, koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki oğlunu hastaneye aracının bagajında götürdüğü için tutuklandı.



Ne demiş?

Şarkılar Bizi Söyler'den bir diyalog: Serdar Ortaç: Sibel Hanım, Sinan Akçıl'da benim gençliğimi görüyor musunuz? Sinan Akçıl: İnşallah görmüyordur.



Zap'tiye

Üç büyüklerin başında altyapı hocaları kaldı. Doğrusu altyapıya hiç bu kadar önem vermemişlerdi. (!)