İzleyici Yalnız Kurt’u bağrına bastı

Atv ekranlarında cuma gecesi gala yapan yeni dizi Yalnız Kurt, izleyiciden büyük beğeni aldı. Dizi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, izleyiciler beğeni ve takdir duygularını paylaşarak sosyal medyayı adeta bloke etti. Özellikle dizide bir pirinç plaka üzerinde yazılı Atatürk'e ait "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği benimkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" sözü büyük beğeni aldı. İşte köşemize ulaşan mesajlardan ve sosyal medyadan derlediğim seyirci izlenimleri:

"Bir solukta izledim, sürükleyici. Hele Fettah kısmına gelince, off, tüyler diken diken... Araya reklam almamaları da süper olmuş." (Ayşegül Ateşaltun)

"Bence harika bir dizi olmuş, sıradan bir öykü değil. Sürükleyici, akıcı bir senaryosu var. Özellikle Fettah kısmına girildikten sonra daha da farklı bir boyut kazanmış dizi." (Ayşe Esin Kızak)

"Çok güzel bir dizi. Özellikle de aksiyon sahneleri. Ama bazı yerlerdeki geriye dönüşlerle şimdiki zaman arası biraz kafa karıştırıyor. İnanıyorum ki ileride daha da oturacak. Emeği geçenlerin ellerine sağlık."

"Osman Hoca (Sınav) boş senaryoya imza atmaz." (Mehmet Ersin)

"İşin ucunda Osman Sınav varsa sorun yok demektir." (Coşkun Çebi)

"Osman Sınav yine yanıltmadı. Türk Devlet Aklı'nın FETÖ ile mücadelesini anlattığı yeni dizi mükemmel olmuş. Mutlaka izleyin." (UçBeyi 1453)

"Osman Sınav yine harika bir dizi çıkarttı." (Eşref Bey)

"Osman Sınav yine yapmış yapacağını. FETÖ'nün kalleşliğini detaylarıyla öğreneceğiz, belli oldu." (Nesrin Hanım)

"Dizide Fetullah Gülen ile ilgili anlatılanların hiçbiri kurgu değil." (Kemal Ataklı)







İnsan sevinmeyi unutabilir mi?

Abdullah Abi'yi atv'nin hafta sonu kahvaltı haberlerini izleyenler yakından tanıyor. Ben de bu köşede birkaç kez ondan söz etmiştim. atv Haber'in acar muhabiri Altay Altuğ onu iki yıl önce dondurucu bir soğuğun yaşandığı gecede bir parkta üzerinde sadece bir naylon torba ile uyurken bulmuştu. Altay, 20 yıldır aynı parkın aynı köşesinde yaşayan evsiz Abdullah'a "Neden sokaktasın?" diye sorduğunda Abdullah'ın verdiği "Orasını hiç sorma" cevabı yüreklerimize kazınmıştı. atv Haber işin peşini bırakmadı. Abdullah'a sıcacık bir yuva sağlanması için aracılık etti. Altay da onu unutmadı. Geçen hafta tam da doğum gününde elinde bir pasta ile Abdullah Abi'sini ziyaret etti.

Haberin ardından sunucu İbrahim Sadri'den o şair duyarlılığı ile harika bir yorum geldi. Dedi ki, "İnsan yaşadıkları yüzünden sevinmeyi unutabilir. Sanki pastasını üflerken Abdullah abimizin unuttuğu o sevinci yeniden hatırladığını hissettim..."

Allah kimseye sevinmeyi unutturmasın...



atv'nin şen bülbülleri

A Haber ekranlarının başarılı sunucusu Salih Nayman'ı bu kez müzik stüdyosunda görünce şaşırdım. Meğer Nayman'da ne ses varmış?.. "Ben de gittim bir geyiğin avına" türküsünü harika söyledi. Pek çok müzik yarışmasında jüri üyeliği yaptığım için kulağıma güvenirim. Nayman işin üzerine biraz daha profesyonelce eğilirse bir albüm kaçınılmaz olur.

Bu arada atv'nin sunucularının müzikal yeteneklerine hayranım. Cem Öğretir gitarı ve şahane sesiyle sahnelerin yabancısı değildir. Müge Anlı'nın harika Türk sanat müziği söylediği de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla belgeli. Esra Erol da son deterjan reklamındaki performansıyla şarkı söyleme becerisini kanıtladı. Önümüzdeki yılbaşında atv'nin ekran yüzlerinden bir fasıl programı bekliyorum...



Gaf kürsüsü

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'daki Yüzde Yüz Futbol programında canlı yayında olduğunu unutup "Bana giren çıkan yok" demesin mi?



Zap'tiye

Sosyal medyanın icadından sonra ünlülerin peşindeki saplantılı hayran sayısı da arttı. İşte "Takipçi kasmak için sürekli özel hayatını gözler önüne sermenin" bedeli!..



Ne demiş?

Çok Güzel Hareketler'den bir diyalog: Ahmet Mümtaz Taylan: Konservatuvarda okurken bekar evinde Levent Ülgen'le üşümemek için birbirimize sarılarak uyuyorduk. Eser Yenenler: Dört kişilik evde dördünüz de birbirinize mi sarılıyordunuz yani? Taylan: Yok, toplu sarılma yapmıyorduk...