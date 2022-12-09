Atv'nin aksiyon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam salı gecelerinin tartışılmaz reyting lideri haline geldi. Dizinin bu kadar ilgi görmesinin pek çok nedeni var. Bunlardan biri de oyuncu kadrosunun sürekli iyi oyuncularla takviye edilmesi.

Son olarak BBCS'nin kadrosuna Engin Benli de katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da "Yaman" karakteriyle izlediğimiz Benli, BBCS'ye ise "Tatavlalı" olarak katıldı ve daha ilk bölümünden diziye müthiş bir ivme kazandırdı.

Tatavlalı, kökü dışarıdaki bir örgütün Türkiye'deki lideriydi ve İstanbul sözde ondan soruluyordu. Bu nedenle de giderek güçlenen ve yakın adamlarını birer birer etkisiz hale getiren Cezayir'in ayağına dolanmasına engel olmak istiyordu. Son derece kibirli ve acımasız bir karaktere sahip olan Tatavlalı ile Cezayir, ilk bölümde üç kez karşı karşıya geldi. Şimdilik sonuç 2-1 Cezayir'in lehine görünüyor.







Asıl adı Tansu olan ve bunu herkesten gizleyen Tatavlalı, gerçek isminin Cezayir tarafından yüzüne söylenmesiyle büyük şok yaşadı. Belli ki ikili arasındaki rekabet, yeni bölümlerde de nefes nefese izlenecek.

Bu arada "Tatavlalı" isminin ne anlama geldiğini merak edenlere bilgi notu: Tatavla, bir dönem Rum ve Ermenilerin çoğunlukta yaşadığı İstanbul'un Kurtuluş semtinin Rumca adıdır.

Diğer taraftan dizide Cezayir'i canlandıran Oktay Kaynarca'ya sitemim var. Yahu Reis, ekran başında gecenin bir yarısı hepimizi aşeren hamile kadın gibi inleten o şahane mıhlamayı, ekmeğini banıp uzata uzata gömdün ya, alacağın olsun. Daha doğrusu benim alacağım olsun. Artık bana bir mıhlama ısmarlamadan kurtulamazsın.

Gelelim dizideki bir başka ayrıntıya: Mişon Efendi, çatışma sırasında içine saklandığı para sandığını dışarıdan nasıl çiviledi? Neyse, onu da kahvaltıda Oktay'la konuşuruz artık...



Beyzbol sopası silah sayılmalı

Haber bültenlerinde mutlaka izlemişsinizdir. İstanbul'da kucağında kızı olan bir baba, yol verme tartışması sırasında beyzbol sopası ile dövüldü. Minik kız saldırı sırasında yere düştü, neyse ki yaralanmadı.

Baba aslında karşıdan gelen aracın sürücüsüne ricada bulunmuş, "Çocuğu eve bırakıp, hemen geliyorum" demişti. Ama karşıdaki adam beklemek yerine aracından beyzbol sopasıyla inip, kucağında çocuğu bulunan adama defalarca vurdu.

Daha önce pek çok kez yazdım: Türkiye, beyzbol ligi olmamasına rağmen en fazla beyzbol sopası satılan ülke. Çünkü biz ona "Haydar" diyoruz ve tıpkı kriko gibi "gerekli hallerde kullanmak üzere" bagajda bulunduruyoruz. Bir sayım yapılsa eminim bagajdaki yangın söndürücülerden daha fazla beyzbol sopası olduğu ortaya çıkacak. Öyle olduğu için de hemen her gün haber bültenlerinde Haydar'ı başrolde izliyoruz.

Önerim şu: Beyzbol sopası da tıpkı tabanca, bıçak gibi silah sayılsın ve yakalanan kişiler "silah bulundurmaktan" yargılansın.



Dolandırıcıların piri

Adamın adı Alie Koroma... Siera Lione vatandaşı... Türkiye'de üniversite okuyor. Ama bir çöpçatanlık sitesinde kendini "Rotterdamlı mühendis Patrick Anderson" olarak tanıtıp, Belçika'da yaşayan Hollandalı kadın profesör Carolina Berrocal'ın gönlünü çalıyor. Sonra da ondan 7 buçuk milyon lira alıp, kadını dolandırıyor. Koroma bu parayla kendine İstanbul'da iş kuruyor, hatta düğün yapıyor... Afrikalı genç adam internette kadınları kandırmak için de kendisinin değil, Jordan Bach adlı ABD'li bir yaşam koçunun yakışıklı fotoğraflarını kullanıyor.

Onu bunu bilmem, eğer bir gün üniversitelerde Dolandırıcılık Kürsüsü kurulursa, benim başkan adayım Koroma'dır.



Gaf kürsüsü

KonTV haber spikeri İbrahim Arıcı, "Milletin yararına olan her şeye karşı çıktılar" demek isterken "yararına" kelimesinde dili öyle bir sürçtü ki, aman, aman!.. (Bkz: Arama motorları)



Zap'tiye

Genç kızları kandırıp taciz eden üfürükçü hoca, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in radarına girince tutuklandı. Nefesin ne kadar kuvvetli olursa olsun, Müge'ye gelince çarpılırsın!



Ne demiş?

"Aşığın zannı, gerçeği galebe çalar..." (Atv'nin Yalnız Kurt dizisinde Davut Bahadır'ın sözü)