Bu kadar derin bir küresel krizde, geçen ocak ayından bu yana asgari ücret yüzde 100 arttı. Gelin görün ki, muhalefet buna da burun büktü.

Allah'tan yaşım müsait de daha önceki iktidarların icraatlarını gördüm. Memlekette yüzde 240 enflasyon varken işçiye, memura, emekliye yüzde 25 zam koparmak için sendikalar dört takla atar, uzlaşılamaz, grev ve lokavtlar yaşanırdı. Sırf bu yüzden üretimin tamamen durduğunu gördüm ben. Kapalı fabrikalarının önünde, üzerlerinde grev gözcüsü yeleğiyle sakalına ak düşüp halay çeke çeke ihtiyarlayan işçiler gördüm. Türkiye'yi bölmeye çalışanlar; mutsuz işçiyi, memuru provoke eder, çalışanı devlete düşman etmeye çalışırdı. Bu toplumsal huzursuzluk, sosyal hayatın tüm katmanlarına sirayet eder ve memleket bir kaostan diğerine sürüklenip dururdu. Sayın Kılıçdaroğlu o günleri hatırlamıyor olabilir. Çünkü o dönemde başında bulunduğu SGK'da röntgen çektirmek isteyen hastalara 6 ay sonraya randevu vermekle meşguldü...

Evet, bu ülkenin fedakar işçisine, çalışkan memuruna, vefakâr emeklisine ne verilse az. Ama devletin yaptığı fedakarlık da az değil. Şimdi şükretmeyi de bilmenin vaktidir. Kanaat etmenin, tevekkül göstermenin zamanıdır... Hepsinden önemlisi, eskiden olduğu gibi vatandaşının acılarına sırt dönen değil, pazarlık masasında tavrını daima işçi ve memurdan yana koyan vicdanlı yöneticilere sahip olduğumuz için...



Oyuncu da ihraç ediyoruz

Dizilerimiz önemli bir ihraç kalemi haline geleli çok oluyor. Güney Amerika'dan Orta Asya'ya, Avrupa'dan, Orta Doğu'ya kadar pek çok ülkede, televizyon izleyicileri sadece Türk dizilerini izlemek için ekran başına geçiyor. Bu gurur verici gelişmenin yanı sıra artık oyuncu da ihraç etmeye başladık. İspanya'nın en büyük televizyon kuruluşu Antena 3 için çekilen Türk Tutkusu adlı dizinin başrolü için İlker Kaleli seçildi. Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerini de tanıtacak dizinin ilk bölümlerinin çekimi ise geçenlerde Kilyos, Balat, Bursa ve Edirne'de yapıldı. İlker Kaleli'nin başrolü Meggie Civantos ile paylaştığı dizinin kadrosuna ayrıca Burak Hakkı da katıldı.







İlker Kaleli'nin Yaman adlı antikacıyı, Maggi Civantos'un güzel sanatlar öğretmeni ve sanat tarihi araştırmacısı Olivia'yı oynadığı dizi, Türkiye-İspanya hattında macera ile örülü bir aşkı konu alıyor. İlk etapta Avrupa ve Güney Amerika'da yayınlanacak dizinin daha sonra dijital platformlar ile diğer ülkelere ulaşması planlanıyor

Yıllardır dünyaya açılmayı hayal eden ama bir türlü yerellikten kurtulamayan şarkıcıların ve oyuncuların İlker Kaleli'yi takip etmelerinde büyük fayda var.



Bize 'Çok Yalnızım Hattı' lazım!

Adıyaman'da bir kadın iki ay içinde tam 22 bin 217 kez 212 Acil Hattı'nı aradığı için tutuklandı ve 561 lira idari para cezasına çarptırıldı. Günde ortalama 370 kez 112'yi arayıp, görevlilerle sohbet etmeye çalışan kadın bu girişimleriyle gerçekten yardıma ihtiyaç duyan vatandaşları da engellemiş oldu. (Bu arada 112'yi arayanların yüzde 66'sı hattı boşuna meşgul ediyormuş).







Tabii ki bu "hasta ruhlu" kadının yaptığını mazur görecek değilim. Ama işin bir de insani boyutu var ki, gözardı edilmemeli. Belli ki bu toplumda sohbet etmek için sadece acil yardım hatlarını ya da çeşitli call centerları arayacak kadar "çaresiz" kalanlar var. Acaba bu kesim için bir "Çok Yalnızım Hattı" kurulamaz mı?



Şeref kürsüsü

Manavgat'ta 7 bıçak darbesiyle yaralanan adamı herkes seyrederken, koşup gelen ve üzerinden çıkardığı ceketle tampon yaparak hayatını kurtaran Sevda Arı günün kahramanı oldu.



Zap'tiye

Daha asgari ücret zammı açıklanmadan raflardaki etiketleri değiştirip, ellerini garibanların cebine daldıranların elleri kırılsın inşallah!



Ne demiş?

"Bu bayılma numarasını da evde çalışmak lazım. Her sıkıştığında at kendini yere..." (Müge Anlı'nın isyanı)