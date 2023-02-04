Derinlemesine ve objektif analizleriyle yıllardır köşemize katkı veren okurumuz Şerife Nalan Yılmaz, bu kez de Survivor yarışmasını mercek altına almış:

"Yüksel Bey merhabalar, Survivor 2023 hakkındaki düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Son yıllarda izlediğim televizyon kanalları arasında ilk tercihim, yayınladığı yarışmalar nedeniyle TV8 oluyordu. Bu sene ise tercihlerim Atv'de yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, Ateş Kuşları ile Star TV'de ekrana gelen Ömer dizilerini kaçırmamaya özen gösteriyorum. Ayrıca Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster?, Teve 2'deki Kelime Oyunu ve 360 TV'deki Ben Bilirim yarışmaları da var... Kendime şaşırıyorum, çünkü Survivor yayınlandığı zamanlarda sadece onu izler, başka programlara şans vermezdim ama bu sene çok farklı. Bu seneki Survivor kadrosu dökülüyor. (Şimdiden Berdan Mardini, Seçkin Piriler ve Yusuf Güney yarışmayı bıraktılar bile) Geçmiş yıllardaki hırsı ve seyir zevkini bu yıl yakalayamadılar. Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli kadar kazanma inancı olan biri yok. İnşallah o kazanır.







TV8 ilk kez, Survivor başladıktan sonra istediği reytingi alamıyor. Bunda da etken bence geçen seneki Survivor'da çok başarılı olan kişilerden birisinin değil de sempatisiyle olduğu söylenen bir yarışmacının kazanması. Aynı algı ayrıca bu seneki Masterchef 2022'de de yaşandı. Başladığından beri kimin birinci olacağı sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla belliydi. Ayrıca yarışmanın neredeyse her bölümünü izledim ve bana göre de şefler istedikleri kişiyi şampiyon yapıyor. Tabaklarını övdükleri kişilere puanlamaya gelince sudan sebeplerle düşük puanlar verdiler. Tüm bunlar da kanalın izleyici gözünde güvenilirliğini etkiledi ve reytinglerde alt sıralarda kaldı."

YAZAR NOTU: Okurumuzun eleştirilerinin belli bölümlerine katılsam da bir hatırlatma yapmak isterim. Survivor, zamanla istim tutan bir yarışma. Kendi kahramanlarını yaratması için biraz "demlenmesi" gerekiyor. Evet, şöhretler bir bir eve döndü. Ama her yıl gönüllülerden çıkanlar, ünlüleri gölgelemiyor mu? Bekleyelim, görelim...



Hastane sahneleri izleyiciyi yanıltıyor

Dizi ve filmlerde, hastanın kalp ritmi monitörde düz bir çizgiye dönüştüğünde doktorun şok verdiğini ve hastayı yeniden hayata döndürdüğünü görüyoruz. Ancak o sahne tıbbi açıdan doğru değilmiş.

Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Görüntüleme Uzmanı Dr. Özge Özden, filmlerdeki bazı sahnelerin neden doğru olmadığını tıbbi açıdan şöyle açıklıyor:

"Çünkü kalp elektrokardiyografisinin düz çizgi gösterdiği bir kalbe şok verilmez. Başka bir ifade ile bu ritm şoklanabilir bir ritm değildir. Bu durumda yapılması gereken şey kalp masajıdır ve tıbbi ekip geldiğinde de verilmesi gereken medikal tedavi yöntemi özeldir.

Bu arada, bazı filmlerde, elektrik şoklaması yapılan hastanın normal ritmine döner dönmez hızlıca konuştuğu ve hatta hızlıca taburcu edildiğini görüyoruz. Gerçek hayatta böyle bir şey görme ihtimalimiz pek yok. Bu tarz hastalarda, bu duruma neden olan, altta yatan özel bir neden olmaktadır ve bu durum tespit edilip gerekli tedaviler yapılmaktadır. Hatta bazı hastaların, altta yatan sebebe bağlı olmakla birlikte ICD (implantable cardiac defibrillator) denen şoklama özelliğine sahip kalp pilleri ile kalan hayatına devam etmesi gerekebilmektedir.

Televizyon dünyasındaki bir diğer yanılgı ise hayat kurtarıcı müdahalelerin herkeste işe yaradığı. Maalesef gerçek hayatta durum böyle değil. Kalp masajı yapılan hastaların hepsi yaşamıyor, yaşasa bile sadece bir kısmı taburcu edilebiliyor. Dahası, hasta kurtulsa bile kaburgalarda kırık oluşabiliyor, beyin hasarı olabiliyor."

YAZAR NOTU: Bu tür sahneler diziye ya da filme heyecan katıyor olabilir ama belli ki halkın yanlış bilgilendirilmesine de sebep olabiliyor. Doktor Özden'in de belirttiği üzere; yapımcılar, yönetmenler bu sahneler için mutlaka uzmanlardan görüş ve destek almalı.



Gaf kürsüsü

Kendisini emperyalizm karşıtı ve sosyalist olarak tanımlayan Erkan Baş'ın ABD malı 1500 liralık Tommy Hillfiger marka kırmızı kazağı sosyal medyada gündem oldu.



Zap'tiye

Toplanıp toplanıp aday çıkaramadıklarına göre bunlar ruh çağırıyor filan olmasın?



Ne demiş?

"Sigarayı bırakma bandı işe yaradı. Gözlerime yapıştırdım, yarım saattir sigarayı arıyorum, bulamıyorum. Hayırlısı bakalım..." (Sosyal medyadan)