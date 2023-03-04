Cep telefonlarının ve dijital uygulamaların son depremlerde nasıl canlar kurtardığı hepimizin malumu. Ben de bu hafta son derece yararlı olacağına inandığım acil yardım uygulamalarını konunun uzmanı Ahmet Şen'den edindiğim bilgilerin ışığında sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah ihtiyacınız olmaz ama telefonununzda mutlaka bulunması gerek.

1- AFAD ACİL: AFAD Acil mobil uygulaması, tek tuşla acil çağrı yapabiliyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor.

2- DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0: Kandilli Rasathanesi'ne ait bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor ve kişileri, bulundukları konumun deprem tarihi hakkında bilgilendiriyor. Uygulama aynı zamanda, bir deprem olduğunda bunu hisseden kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini sorarak bu verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletiyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın veya etkilerinin coğrafi bir haritası çıkarılıyor.

3- DÜDÜĞÜM: Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır.

4- AKUT GÜVENDEYİM: Uygulama, "Güvendeyim" butonuna bastığınızda önceden belirlediğiniz 10 kişiye konum bilgisi içeren bir mesaj göndererek, yakınlarınıza iyi olduğunuzu belirtmenize olanak sağlar. Uygulama internetle değil mesaj yoluyla çalışıyor.

5- 112 ACİL YARDIM BUTONU: 112 acil yardım butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilir ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle, size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.



Köşemin "aziz" okurları

Bu köşenin okurları artık Muharrem Akduman ismini ezberledi. Değerli dostum ve meslektaşım, isabetli yorumları ve izlenimleriyle her hafta köşemize büyük katkı sağlıyor. Akduman'ın bu haftaki notu ise köşemizin artık aile haline gelen okurlarının ne denli seçkin, kıymetli ve vicdanlı kişilerden oluştuğunun açık bir kanıtı gibi:

"Yüksel'ciğim, eşim üç kez kalp, bir bel fıtığı ve bir de elinden cerrahi ameliyatı geçirdi. 380 bin TL. borçlandık. Nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken 3 gün evvel merdiven indiği sırada son basamakta ayak bileğini kırdı. Ben de elinden tutuyordum oysa... Bilek ters döndü, Marmaris'te ameliyat oldu fakat şimdi İstanbul'dayız. Başka bir hoca, fizik tedavi uygulayacak. Bu durumda dahi erken verilen 6 bin TL emekli maaşımı depremzedelere bağışladım. Uçak biletini de bir dostumuz aldı. Şimdi 'Ayranı yok içmeye' diyenler olur ama bu başka bir şey... Çünkü onlar daha zor durumda... Sevgiler, selamlar..."



Bu da kaynana fayı

Depremlerin ardından bana ulaşan mesajlar arasında en ilginç olanı, M.K. adlı okurumdan gelen paylaşım oldu. Evin içinde yeni bir depreme sebebiyet vermemek için okurumun ismini saklı tutuyorum.

"Benim evim de kentsel dönüşüme girdi ama kaynanam müsaade etmediği için yaptıramadık. Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi 120 metrekare ev küçülecek diye reddetti. Şimdi canlı canlı mezarımızda yaşıyoruz. Depremde ölürsek, suçlu kaynanamdır. Ne devlet ne de belediyedir..."



Gaf kürsüsü

Okurumuz Mehmet Memduh Öksüz'ün tespiti: "Farah Zeynep Abdullah, Allah ve Devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyormuş. İroniye bakar mısınız? Soy isminde Allah var. (Abdullah-Allah'ın Kulu)"



Zap'tiye

Astrologlar deprem bilimci, jeologlar medyum, müteahhitler mimar ve mühendis, gazeteciler ise bunların hepsi olursa biz bu deprem işini asla çözemeyiz!



Ne demiş?

"Sayın muharrir, ne hazin, 'Gökten inen doğmalara değil, bilime inanırız' diyenler, iktidarın bilimsel veriler ışığındaki kentsel dönüşüm kararlarına karşı çıkıp iptal ettirdiler." (Güniz Gelişli adlı okurumun mesajı)