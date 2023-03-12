Dünya siyaset tarihinin belki de en "kirletilmeye aday" seçim dönemine giriyoruz. Buradan herkesi uyarmayı bir görev sayıyorum: Her gördüğünüze inanmayın!

Bu seçim özellikle muhalefet tarafından 14 Mayıs'ta sandık başında değil, öncesinde sosyal medyada kazanılmaya çalışılacak. Önünüze her saat başı sokak röportajı ya da özel haber diye yutturulan düzmece görüntüler çıkacak. Dijital dünyanın tüm efektleri ve kandırmacaları, oyların yönünü değiştirmek için kullanılacak. Milleti galeyana getirmek için akla hayale gelmeyecek pek çok tezgah düzenleyecekler. Bunun ilk denemelerini stadyumlarda yaptılar. İnanın ki durmayacaklar. Maçları provoke edecekler. Kadınlar Günü'nü provoke edecekler. Din, mezhep, etnik kimlik, taraftarlık, cinsel ayrımcılık, eşcinsellik ve daha pek çok "fay hattını" tetiklemeye çalışacaklar.







Bilmem bu konuda yaşadığımız son örnekler dikkatinizi çekti mi? Sosyal medyada rastladım. Muhafazakar imajı yaratılmış başörtülü bir kadınla sözde rastgele bir sokak röportajı yapmışlar. Kadın diyor ki, "Yahudi gelse, Papa gelse, ona oy veririm. Artık bu ülkeyi Müslüman biri yönetmesin." Ya AK Parti'yi destekleyenlere hakaretler yağdıran, "15 Mayıs'ta çöp olacaksınız" diyen Yunus Günçe trolüne ne buyrulur? Bunların hepsi "planlı" tatbikatlar.

Sizlere naçizane tavsiyem, en kirli seçim oyunlarına karşı uyanık olun. Özellikle sosyal medyayı mantık ve vicdan süzgecinden geçirmeden tüketmeyin. Hani pandemi döneminde market poşetlerini sirkeli suyla silip öyle eve alıyorduk ya, hah işte sosyal medyayı da evinize dezenfekte etmeden almayın. Çünkü dışarısı mikrop kaynıyor.



Olay var, duyan yok!

Görüntüleri hayretle, ibretle ve en çok da dehşetle izledim. Bloomberg TV'ye çıkan Özkaya Inşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Özkaya, asrın felaketinin inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendiriyordu. Laf arasında, depremzedelerin GSM sinyallerini takip ederek hangi şehirlere gittiklerini belirlediklerini söyledi. Aman ki ne aman... Başka ülkede olsa gündem değişirdi. Bizde "tıs" yok.

Zaten hepimiz "takip edilme" konusunda hastalıklı ruhlara dönüştük. Sokakta, mağazada, otobüste, asansörde, trafikte kameraların takibi altındayız. Aynı zamanda içimizde "Cep telefonum dinleniyor mu?", "Şu anda sinyallerim yüzünden yerimi biliyorlar mı?", "Hangi internet sitelerine girdiğimi fişliyorlar mı?" paranoyası yaşıyoruz. Böyle bir dönemde bir şirket sahibi çıkıyor, "Biz depremzede göçünü cep telefonları sinyallerinden takip ediyoruz" diyor. Madem bu bilgiler bu kadar kolaylıkla ve fütursuzca paylaşılabiliyor, o zaman devletin en başındakiler dahil, kimse güvende değildir. Hâlâ nasıl yer yerinden oynamıyor, şaşırıyorum.

Atv'nin dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Azamet'in sevgilisi bir hacker kız var. Elinde bilgisayarıyla kim nerede, ne yapıyor hepsini biliyor. Ben de bu saçmalığa (!) bıyık altından gülüyordum. Meğer Melike'nin o yaptıkları çocuk oyuncağıymış!..



Meral Akşener nasıl delirtti?

Doktor arkadaşımın cep telefonuna gelen acil servis tutanağını tesadüfen görmesem hayatta inanmazdım. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rest çekip, altılı masayı terk ettiği akşam, sağlık merkezlerinden birine bir kadın kendini zor atmış. "Meral Akşener yüzünden deliriyorum" diyerek çığlık çığlığa ortalığı birbirine katmış. Doktorlar rapor tutmuşlar, "sinir krizi" tanısıyla. Hemen "kokteyl" diye tabir edilen bir sakinleştirici ve gevşetici iğne karışımını damarına zerk etmişler. Biraz sakinleşince de onu psikiyatri servisine yönlendirmişler.

Tükenmişlik sendromu ve deprem travmasından sonra şimdi de siyaseten delirme alametleri... Allah sonumuzu hayır etsin!..



Gaf kürsüsü

Cem Yılmaz aylardır rol aldığı Hepsiburada reklamlarının sonuncusunda "Hepsiburda" diyor.



Zap'tiye

Ekrem İmamoğlu yarım gün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yarım gün İBB Başkanlığı yaparsa bu adamcağız ne zaman tatile çıkacak? :)



Ne demiş?

"Aile bütün kötülüklerin iyi niyetle yapıldığı yerdir." (Show TV'nin Aile dizisinden)