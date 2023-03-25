Köşemize sürekli lojistik destek veren okurlarımızdan olan Ali Uygur bu haftayı da boş geçmemiş. Uygur'un önerisi gerçekten de kayda değer:

"Yüksel Bey'ciğim, yaklaşmakta olan İstanbul depremini anlatan bir film yapılmasını önermiş, belki böylece halkımızın bu konuya daha duyarlı olacağını yazmıştınız. Bu önerinize tüm samimiyetimle katılıyorum. Benim de bir önerim olacak:

Malumunuz, özellikle yılbaşı ve sevgililer günü kutlamaları bazı dizilerde sanki senaryo gereği gibi işlenir, izleyicilerin bu günlere ilgi duyması sağlanmaya çalışılır ve bunda da genellikle başarılı olunur.

Aynı durum pekala deprem konusunda da uygulanabilir ve böylece halkımızda bir deprem bilinci uyandırılabilir, deprem farkındalığı oluşturulabilir."



İş Bankası'ndan açıklama

Ekranlardan canlı yayınlanan Tek Yürek kampanyası sırasında tüm kamu bankaları yardım miktarlarını açıklarken CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın sessiz kalmasını bu sütunlarda eleştirmiştim. İş Bankası'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Deprem bölgesine yaptıkları yardımı listelemişler. Ama zaten benim işaret ettiğim, Tek Yürek kampanyasındaki canlı yayındı. Tabii ki yardımda bulunmuşlardır. Bütün ülke el ele vermişken, İş Bankası'nın çekimser kalacak hali yok ya?.. Ama keşke o canlı yayında da yer alsalardı.

Yine de benimsediğim gazetecilik ilkeleri doğrultusunda İş Bankası'nın gönderdiği açıklamayı burada yayınlamayı bir görev biliyorum:

"Türkiye İş Bankası Grubu olarak 15 Şubat 2023 tarihinde, toplam tutarı 10 milyar TL'ye ulaşan, ülkemizde faaliyet gösteren özel kuruluşlar içindeki en kapsamlı yardım paketlerinden birini açıkladık. Yardım paketimizin kapsamında;

İş Bankası Grubu olarak afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki yardımları organize eden AFAD'a toplam 1 milyar TL bağış yapılması,

İnşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon TL tutarında destek sağlanması,

Depremde ağır hasara uğrayan bölgelerde Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle kredilerin faizsiz olarak ötelenmesi,

Depremlerde hayatını kaybeden müşterilerimizin tüm bireysel kredi, ek hesap, ve kredi kartı borçlarının anapara dahil olmak üzere silinmesi,

Bölgede depremden olumsuz etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar vadeli bölgeye özel avantajlı faiz oranıyla kredi kullandırılması,

2023-2024 ve 2024 - 2025 yılı eğitim dönemleri için depremlerde annesini ve/veya babasını kaybetmiş çocuklarımızdan Darüşşafaka'da okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim hayatı boyunca oluşacak eğitim masraflarının karşılanması yer almaktadır.

Gül Meltem Atılgan (Kurumsal İletişim Müdürü) ve Suat Sözen (Genel Müdür Yardımcısı)"



Japonya'daki büyük fark

Fotoğrafı çocukluk arkadaşım sevgili Nejat Özkaleli gönderdi. Japonya'da bir şirketin otoparkını görüyorsunuz. İşe erken gelenler, her yer boş olmasına rağmen otomobillerini binanın giriş kapısının en uzağına park ediyorlar. Neden mi? Daha sonra gelenler yakına park edip, işlerine geç kalmasınlar diye...







Şu kültüre, felsefeye, duyarlılığa bakar mısınız? Ben de Nejat'a cevap yazdım: "Hani her teknolojik ürünü gördüğümüzde 'Japonlar yapmış abi' deriz ya, adamlar yine yapmış, ahlakı ve nezaketi..."



Gaf kürsüsü

Okurumuz Kemal Karasoy'un tespiti: 360'taki Ben Bilirim'de yarışmacıya sorulan soru: "Aynı zamanda hekim olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Cumhurbaşkanı olan kimdir? ..F.. ......" Yarışmacı, harften giderek Refik Saydam cevabını verdi ve puanını aldı. Oysa Refik Saydam, Cumhuriyetimizin 4'üncü Başbakanı'ydı.



Zap'tiye

Bugünkü Zap'tiye'miz de okurumuz Ali Şahin'den: Altılı Masa Partilileri iktidar olurlarsa HDP'ye de bir bakanlık verecekmiş. Bu durumda Sedat Peker'e de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı veya bir Bakanlık verilmezse haksızlık olur. Adam çok çaba sarf etti, hakkını yememek lâzım.



Ne demiş?

"Uçakta olay çıkartanlar uzaktan uyuşturucu iğne ile vurulsun." (Hakan Ural'ın Neler Oluyor Hayatta programındaki çözüm önerisi)