Atv'de iftar ve sahur programlarını hazırlayıp sunan Profesör Nihat Hatipoğlu ile stüdyosundaki gençler ve çocuklar arasında geçen harika diyaloglar hepimize hem tebessüm ettiriyor hem de geleceğe daha bir umutla bakmamızı sağlıyor. Hemen her gün hocamızın bir çocukla kurduğu samimi diyalog, yeni nesillerin dinini öğrenmesi ve önemsemesi için son derece etkili bir örnek oluşturuyor.

Yukarıdaki başlık da bana değil, köşemizin vefalı okurlarından Ramazan Budaklar'a ait. Bakın izleyici gözüyle ne kadar doğru bir tespitte bulunmuş:

"Yıllar önce 7'den 77'ye adlı eğitici programı vasıtasıyla bize çocukların fikir dünyasını yansıtan, ekran başındakileri de eğitip öğreten, çocukların 'Barış Abisi' olan Barış Manço'nun o günkü misyonunu bugün Nihat Hatipoğlu hocamız gerçekleştiriyor. Aynı sevgi bağının çocuklarla Nihat Hatipoğlu arasında da olduğu görülüyor... Ve aynı 'eğitici' figür... Hem dini hem de sosyal. Sanat dünyamızdan, çocukları yakalayan, nabzını tutan, örnek olabilecek bir Barış Manço daha çıkmadı maalesef! Bu nedenle Nihat Hatipoğlu'nun edindiği bu yeni misyonu önemli ve değerli buluyorum."









HEP İLK SIRADA

Diğer yandan, Ramazan programları arasında Nihat Hoca'nın reyting birinciliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam ediyor. İftar saatinde yayınlanan programlar arasında Atv'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar, tüm programlar arasında ilk 10'a girebilen tek Ramazan programı olarak öne çıkıyor. Sahur vaktinde ekrana gelen dini programlar arasında da Atv'deki Nihat Hatipoğlu ile Sahur, yıllardır ilk sıradaki yerini koruyor.



Hayatım Roman

Efendim, dünkü Günaydın'ı okuyanlar ve sosyal medya hesaplarımı takip edenler çoktan öğrendi. Naçizane yaşamımı anlattığım, gazeteciliği meslek edinmeyi düşünen gençlere tavsiye ettiğim, bir "Bab-Ali yakın dönem tanıklığı" içeren Hayatım Roman adlı otobiyografi kitabım, Turkuvaz Kitap'tan çıktı. En kolay temin yolu ise başta Turkuvaz Kitap ve D&R olmak üzere tüm online kitap sitelerine girip, eve teslim sipariş vermek.

Peki kitabın içinde neler var? İşte minik bir fragman:







"İsmim Yüksel Menderes'ten", "Benim ebem babamdır", "Veliefendi'nin tek kazananıyım", "Vatanı nasıl kurtardım?", "Cem Karaca yüzünden nasıl yerlerde süründürüldüm?", "Lisede sınav erteletme makinesiydim", "Eczanede nasıl rehin kaldım?", "Pazarda askı bile sattım", "Şansal Büyüka'yı nasıl komaya soktum?", "Mehmet Ali Yılmaz'a çarpınca hayatım değişti", "Fatih Terim ile hayatımın en unutulmaz yayın gecesi", "Askerde 'Aç Aç Çavuşu' oldum", "En sefil yayın yönetmeniydim", "Az daha şortla haber sunacaktım", "Akademi Türkiye hayatımın dönüm noktası oldu", "Medyatik programı nasıl fenomen oldu?", "FETÖ tarafından gazetemden kovuldum", "Unutulmaz Kadir İnanır şakası nasıl tezgahlandı?", "Sezen Aksu tarafından şahane bir tacize uğradım", "Bülent Ersoy kuliste bana nasıl yazdı?", "Beyazıt Öztürk'ü kanalda nasıl kaybettim?" ve daha neler neler...



Gaf kürsüsü

Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında şöyle dedi: "Geçenlerde bir polis, önce kendini, sonra ailesini öldürdü..."



Zap'tiye

Sadece 1544 imza toplayıp, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamayan Ahmet Özal, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. İşte bu hamle, seçimin bütün gidişatını değiştirir. :)



Ne demiş?

"Dönmem diyen yurtdışındaki FETÖ'cü, öyle bir umutla döneceksin ki... Sana söz!.." (Kim demiş acaba?)