Arayamazlar diyorlardı, aradık. Bulamazlar diyorlardı, bulduk. Bulsalar bile işleyemezler diyorlardı, işledik. Karaya çıkartıp, evlere ulaştıramazlar diyorlardı, ulaştırdık. Hem de dünya rekorlarını kıra kıra... En iddialı petrol şirketleri kıyıdan en fazla 50 kilometre açıktaki sondaj platformlarından gazı kıyıya taşıyabilirken, biz tam 170 kilometre öteden getirdik. En sükseli dünya devlerinin 6 yılda başaramayacağını biz sadece 3 yılda gerçekleştirdik.

Eskiden Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar bizim adımıza kendi gemileriyle sözde petrol ararlar, aylar sonra "Bulamadık" derler ama milyonlarca dolarımızı da yalayıp yutarlardı. İşte bu nedenledir ki, Filyos'ta yanan sadece doğalgazın ateşi değil, "Tam bağımsız Türkiye'nin" özgürlük meşalesidir.







Dünya savaşları artık top tüfek yerine enerji silahıyla kazanılıyor. Yakında hizmete girecek ilk nükleer santralimizle birlikte ülkemiz bir yandan enerji üreten, diğer yandan dünyanın en önemli enerji hatlarına ev sahipliği yapan ve bunları yöneten bir lojistik üssü olacak.

Bu arada "Bulunan gazın milletin cebine ne faydası olacak?" diye çemkiren "istemezük"çülerin ağzının payı da daha ilk günden verildi: Evlerimize ısınmada bir ay, mutfak ve sıcak suda bir yıl bedava doğalgaz geldi.

Bu mutluluğu ve kıvancı bu millete yaşatmak için makamını ve siyasi kariyerini bile feda eden Berat Albayrak başta olmak üzere, Külliye'de, gemide, denizin dibinde, karada uykusuz geceler geçirip muazzam bir fedakarlığın altına imza atan herkese minnetim sonsuz. Karadeniz'in gazını alan bu erdemli insanlar, muhalif kisvesi altında ülkemizin geleceğine göz dikenlerin de gazını alacaktır evvel Allah!..

NOT: Malum, bugün cumartesi, köşemizde tamamen okurlarımızın görüşlerine yer vermem gerekiyordu ama söyleyeceğim söz de önemliydi. Hakkınızı helâl edin.



İi mee cee mi dediniz?

Sevgili okurum ve dostum Ali Aktulga, benim gibi ekrandaki telaffuz hatalarından yaka silken bir Türk Dili sevdalısı. Bu kez de Kanal D Ana Haber'de rastladığı bir hatanın altını çizmiş:

"İnsan gerçekten üzülüyor dostum. Kanal D Ana Haber Spikeri, uzaya gönderdiğimiz uydunun adını telaffuz etmeyi bile bilmiyorsa, ciddi sorunumuz var demektir. İMECE adındaki uydunun adını 'İİ MEE CEE' diye okuyan spikere üzüldüm inanın. O kadar önemli bir pozisyona nasıl geldiğine de hayret ediyor insan..."



Şeref kürsüsü

Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'un Teknik Direktörü Taner Taşkın, Bandırmaspor maçında takımı 2-1 gerideyken top toplayıcı çocuğun vakit geçirmek için topu oyuna geç soktuğunu fark etti. Hemen çocuğun yanına koşunca herkes azarlayacak ya da şiddet içeren bir harekette bulunacak sandı. Ama müşfik hocamız; çocuğun yüzünü bir baba şefkatiyle ellerinin arasına aldı, yanağına bir öpücük kondurdu ve ondan biraz daha çabuk olmasını "rica" etti. Tam da arife akşamına rastlayan bu şahane görüntü, yüreğimi öyle bir ısıttı ki...



Ne demiş?

"Son zamanlarda dini mesajları yayan pop ve rap şarkıcıları var. Ben de pek çoğunu izledim. Bu alanı genişletmek lazım. İzlesinler, faydalansınlar." (Prof. Nihat Hatipoğlu programında ilk kez bir rap şarkıcısını (Musaf) ağırlarken)



Zap'tiye

Kimi PKK'nın gazıyla kendi kuyusunu kazar, kimi Karadeniz gazıyla tarih yazar.