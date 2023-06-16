Yazı arşivime şöyle bir göz attım da, Fenerbahçe'yi ve Türk Futbolu'nu Arjantinli Teknik Direktör Jorge Jesus'tan kurtarabilmek için kilolarca mürekkep tüketmişim. Fenerbahçe Kulübü'nden hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan şilt bekliyorum. :)

Son olarak, yılın iki kaybedeni Kılıçdaroğlu ve Jesus arasındaki inanılmaz benzerlikleri kaleme aldığım "Jesusdaroğlu" yazısı gündem olmuştu. Jesus kendine yakışanı yapıp, gitmesini bildi. "Darısı 'Köylüye 500 dolar versen harcayamaz' deyip, seçim hezimetinin üzerine tüy diken Kılıçdaroğlu'nun başına" deyip, sizi arşivimde "ibretlik" bir gezintiye çıkartmak istiyorum:

"Jorge Jesus'un, kendi transfer ettiği Arao ve Joshua King'i, adamlar henüz tesislerdeki tuvaletin yerini bile öğrenmeden ilk 11'de oynatmasını yadırgadım. Umarım torpil kokan bu ısrar, Fenerbahçeli yetenekli gençlerin önünü tıkamaz." (21 Temmuz 2022)

"Sevgili Ertem Şener kardeşimin teşbihleri arasında en çok Arda Güler için söylediği 'Bir babanın evladını beklediği gibi bekliyorum' sözüne katıldım. Ne yazık ki Teknik Direktör Jorge Jesus evladımızı bize göstermedi. Ne yapsak? İcra yoluyla mı görsek?.." (28 Temmuz 2022)







"Adının önünde ve formasında 'Hangi Kredi' yazan Ümraniyespor'un, Fenerbahçe'ye ilk maçta üç gol atması, Teknik Direktör Jorge Jesus için ilahi bir uyarı olabilir mi acaba?" (10 Ağustos 2022)

"Teknik Direktör Jorge Jesus maçtan sonra Arda'ya dedi ki, 'Her şeyi birden yapmaya çalışma, sadece kendi futbolunu oyna.' Yahu çocuğa son 15 dakikalarda fırsat tanıyorsun. O da kendini sana ispat etmek için telaş yapıp, tüm yeteneğini aynı anda göstermeye çalışıyor. Sen farkında değilsin belki ama Arda top kaptırdığında bile alkışlanan benim tanıdığım tek futbolcu..." (17 Ağustos 2022)

"Tüm defans oyuncularını orta saha çizgisinin bir buçuk metre gerisine ip gibi dizip, defans kurgusunu sadece hakemin ofsayt bayrağına emanet etmek artık çağdışı kaldı. Belli ki Jesus, Türkiye'de açık deniz değil, tatlı su kaptanlığının yeteceğine inanmış. Yazık!.." (9 Ocak 2023)

"Neymiş? Arda henüz tava gelmemiş de, ezilirmiş... Senin futbolcu diye sahaya sürdüğün Portekizli, Brezilyalı hemşerilerin kadar ezilmez herhalde. Bırak da haftalardır şeker niyetine keçi boynuzu çiğneyen tribündeki taraftar, futbol adına bir güzellik görsün ama yok, olmaz..." (14 Ocak 2023)

"Arda'nın yeteneği, adamlığı, olgunluğu jübileye hazırlanan pek çok futbolcuda yok. Dahası, Arda'nın senin tarafından korunmaya hiç ihtiyacı yok. Bırak çıksın, hata yapsın. Emin ol, bu seyirci onun hatalarını dahi alkışlamaya hazır. Anladın mı Jesus Efendi?.." (14 Ocak 2023)

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapsan bile seni hep Arda'nın önünü tıkayan takoz olarak hatırlayacağım. Seni hiç sevmedim Jorge Jesus. Çünkü parmak kadar çocuğa karşı takındığın tavır, en az sakız çiğneyişin kadar çirkin..." (7 Mart 2023)

"Velhasıl, Jorge Jesus'a naçizane tavsiyem, köylülerini de yanına alıp bir an önce memleketine dönmesi." (23 Mart 2023)

"Bir takım bu kadar mı yanlış oynatılır? Ne Serdar, ne King, ne Pedro'nun ayağına top değiyor. Sorun santraforlarda değil, senin oyun sisteminde Bay Bay Jesus, hâlâ bunu anlayamadın mı? Kadronda Ronaldo olsa ne yazar?" (17 Nisan 2023)

"Giresunspor karşısında da sürekli değişiklik yapıp takımın dengesini bozdu. Sanırım Fenerbahçe'yi satranç tahtası sandı... Acaba onu da EYT'den yararlandırsak mı diye düşünmeden edemiyorum..." (9 Mayıs 2023)



Gaf kürsüsü

Hocası Emre Belözoğlu tarafından oyundan alınınca sinirlenip Başakşehir formasını yere fırlatan Caner Erkin taraftarın gözünde erken jübile yaptı.



Zap'tiye

Kaybetmesine gerekçe olarak depremzedeleri, gurbette yaşayanları ve köylüleri gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun ruh sağlığı endişe yaratmaya devam ediyor.



Ne demiş?

"Ben tanıştığım erkeğin önce e- Devlet bilgilerine bakarım." (Müge Anlı'dan izleyicilerine tavsiye)