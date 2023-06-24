Köşemizin seçkin ve seçici okurları sadece eleştirmekle kalmayıp, hemen her konuda çözüm önerisi getirme konusunda da son derece başarılı. Hilmi Baştürk de önümüzdeki yerel seçimlerin daha hızlı, güvenli ve ekonomik olması için "bilgisayarda oy kullanma" yöntemini öneriyor:

"ABD, Brezilya, Hollanda, Avustralya ve Moğolistan gibi ülkelerde uygulanan bilgisayarda seçim sistemi var. Türkiye'de de bu yöntem uygulanabilir. Bu sistem ile okuldaki en az 30 kişilik sandık başkanı sandık görevlileri ve müşahit sayısı azalabilir. Bilgisayar bozulursa bilgisayar personeli ve sandık başkanı bulunur. Ben kendi adıma gidip, pilot bölge olarak seçilecek Çanakkale de oy veririm mesela. Bizim bu zarflı oy verme sisteminde sandık başkanı ve görevlileri, zarflar yalandığı için tükürük içinde kalıyorlar, insanlar kendini kolonyalamak zorunda kalıyor. Yeni sistemle insanların hasta olmaması için hijyenik bir ortam da yaratılır. Ayrıca oy pusulasını yırtan ve ortasına mührü basanlar, iki adaya birden basanlar, bilgisayardan seçim yöntemiyle önlenebilir ve böylece oylar da ziyan olmaz. Avustralya'nın yerlileri Aborjinler bilgisayarda oy veriyorsa, Türkiye pilot bölgede başlayarak neden oy veremesin?"



Dizi finalinde buharlaşan karakterler

Köşemizin en aktif okurlarından Şerife Nalan Yılmaz, bu kez de dizilerin finallerinde ansızın ortadan kaybolan karakterlere dikkat çekmiş:

"Yüksel Bey merhabalar, izlediğim çoğu dizinin sezon finallerinde ya da final bölümlerinde tüm sezon boyunca yardımcı karakterler neden son bölümlerde yer almazlar anlamıyorum. Mesela Ben Bu Cihana Sığmazam'ın sezon finalinde Azade karakteri öldürüldü ama kardeşleri Azamet ve Şamil'in sözü bile edilmedi. Kız kardeşlerinin cenazesi oldu ama onlar ortada yoktu. Yine aynı dizinin geçmiş bölümlerinde Cezayir'in annesi Gülendam hanım öldürülüyor, bu sefer çok sevdiği kızı Canan ortada yok.







Güzel Günler dizisinin final bölümünde oğlu Mihran nihayet Selma ile evleniyor ama Mihran'ın annesi Saliha nikah günü ortada yok. Niye tüm sezon oynadıkları dizilere büyük katkı sağlayan bu karakterlere hiç var olmamışlar gibi davranılıyor? Emeğe biraz daha saygı duyulması gerekmiyor mu? İyi çalışmalar..."



Bu yazılar nasıl yazılıyor?

Sevgili okurum ve dostum Ali Uygur merak etmiş:

"Yüksel beyciğim, değişik konularda yazılarınızı ve yorumlarınızı okumak bizim için harika bir şey, pek çok olaydan sizin sayenizde haberimiz oluyor.

Biz gündemde olan şeyleri sizin kadar takip edemiyoruz. Hele televizyon programlarını böyle nasıl takip edebiliyorsunuz? Doğrusu her programdan haberiniz var, bunu nasıl başarıyorsunuz, bir formülü var mı, bilgi edinmek isteriz. Bize gününüzü nasıl geçirdiğinizi, günlük programınızı nasıl yaptığınızı ayrı bir günde (Cumartesi olmasın, o gün bizim) anlatırsanız bizleri çok bahtiyar edersiniz. Saygılarımla..."

YAZAR NOTU:

Asla olmaz. Bu büyük bir meslek sırrıdır. :) Şaka, şaka... Pek çok okurumun merak ettiği bu konuya önümüzdeki günlerde mutlaka değineceğim.



Gaf kürsüsü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Ukrayna'ya yapılan yardımları 6,2 milyon dolar fazla hesapladığı ortaya çıktı.



Zap'tiye

Boşuna beklemeyin, bu fiyatlarla karpuz kabuğu denize filan düşmeyecek. Millet, zerresini ziyan etmediği karpuzun kabuklarından reçel yapıyor!



Ne demiş?

Demet Sağıroğlu, konuk olduğu Kuliste Röveşata adlı YouTube programında mütevazı hayalini açıkladı: "Elton John'un arka vokalisti olmak isterdim."