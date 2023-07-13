Samatya ve Cankurtaran semtleri rahmetli annem ile babamın önce komşu, sonra da tanışıp birbirlerine aşık oldukları semtler. Bu nedenle özellikle Cankurtaran'ı onlardan çok dinledim. Tabii semtin sembolü, Yeşilçam'ın efsanesi, kötü adamların en iyisi Erol Taş'ın orada bulunan kahvehanesini de... Hatta burası dünya sinema tarihine de geçti. Bir filminden sonra Erol Taş'ın canlandırdığı kötü karakter yüzünden, işlettiği kahvehane taşlandı, camı çerçevesi kırıldı. Söyler misiniz, hangi Oscar heykelciği böyle bir "ödülün" yerini tutabilir ki?









O tarihi mekanın; ilgisizlik, bakımsızlık ve hepsinden önemlisi vefasızlık yüzünden önce madde bağımlılarının dadandığı bir viraneye döndüğünü, sonra da yıkıldığını haber bültenlerinden öğrenince içim cız etti...

Sözüm, iki yıldır Kanuni'nin yurt dışında bulunan portresini satın alıp ülkeye getirmekle övünen Ekrem Başkan'a... Elin Viyana'sında müzayede takip ettiğin kadar, burnunun ucundaki yaşayan sinema müzesinin yok olup gitmesine engel olsaydın keşke...



Sen Türkülerini Söyle

14 yıl önceydi. Atv ekranlarında yayınlanan türkü yarışmasında Arif Sağ ve Belkıs Akkale ile birlikte jüri üyeliği yapıyordum. Yıllar sonra aynı yarışma TRT 1 ekranlarında aynı isimle karşıma çıkınca ilgiyle izlemeye koyuldum.

Öncelikle sunucu Turgay Başyayla'yı çok başarılı buldum. Anadolu'da şehir şehir gezerek yaptığı yemek programı onu kamera karşısında ustalaştırmış. Neredeyse kusursuz sayılacak sıcak, samimi bir performans sergiledi. Sadece ilk programın heyecanıyla olsa gerek bazı yerlerde sözü uzatıp, jüri üyelerinin zamanından çaldı.

Üstat Cengiz Özkan'ın daha aktif olmasını beklerdim. Biraz çekingen kaldı. Öykü Gürman'ı jüriliğe çok hevesli gördüm. Programın neşe ve enerji terminali olarak oraya yerleştirildiği açıkça belliydi. Ama ilk elemede son oyu, birinciliği daha çok hak eden Derya Dudu Önal yerine Ceren Ayça lehine kullanınca yarışmanın dengesini bozdu. İkinci elemede de aynı hatayı, Canan Işık yerine Samet Başkan'a tam puan veren Aysun Gültekin yaptı. Neyse ki son oyu kullanan Emre Yücelen hatayı düzeltti.

İlk programın birinciliğini elde edip süper finale katılmaya hak kazanan Canan Işık'ın sesine ise tek kelime ile bayıldım. Jüri içinde en dengeli ve istikrarlı puanları veren ise İsmail Altunsaray ile Emre Yücelen oldu. Öykü Gürman'ın oylarını genellikle Karadenizli yarışmacılar lehine kullanması ise hakkaniyete uygun olmadı. Gecede türkülerin çoğu Neşet Ertaş'a aitti. Evet, hepimiz Bozkır'ın Tezenesi'ni çok özledik. Ama keşke ilk bölümde dengeli bir dağılım olsaydı. İlerleyen bölümlerde ise özel bir Neşet Ertaş Türküleri Gecesi yapılsaydı.

Bu arada iki de öneri: Finale çıkan iki yarışmacıya daha önceki performanslarının tekrarı yerine yeni türküler okutulmalı. Bir de finalde SMS'ler ile jüri puanlarının ortalaması alınmalı.

Günün sonunda şükranlarım TRT'ye... Ana kanallardan birinde, üstelik prime time kuşağında kulağımıza yeniden türkü değdirdiği için...



Makasınız batsın

Makas atmak trafikte tehlikeli araç kullanmanın en ölümcül hali. Gün geçmiyor ki, makas atan trafik teröristleri yüzünden insanlar ölmesin, yaralanmasın, sakat kalmasın. Son olarak 5 kişilik koca bir aile yollarında giderken makas atıp, onları yoldan çıkaran bir caninin kurbanı oldu.

"Makas" ile "giyotin" arasında bir fark yok. Belli ki bunu yapanlara sadece para cezası kesip, adeta "yanaklarından makas almak" yetmiyor. Makas atanın ehliyetine 5 yıl el koyup, ikincisinde tamamen iptal edin bakalım, sarhoşlar dışında bir daha yolda zikzak yapan olacak mı?



Gaf kürsüsü

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, Haber Bahane programında "20 yaşında bir kızla beraber olabilirim. Hakkını da veririm" deyince büyük tepki topladı.



Zap'tiye

Atv'deki Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıların kullanmayıp evlerine götürdükleri jokerler vergiden düşülsün.



Ne demiş?

Atv'deki Milyoner'den bir diyalog: Kenan İmirzalıoğlu: Sizi tanıyabilir miyiz? Yarışmacı: Yalnız baştan söyleyeyim, ben çok konuşurum. İmirzalıoğlu: Ben de keserim.