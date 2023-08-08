Fransa yıllarca Afrika ülkesi Mali'yi iliklerine kadar sömürdü. İstediğini devirdi, dilediğini başkan yaptı. Olan ise giderek fakirleşen halka oldu. Albay Assimi Goita başkanlığında başlatılan halk hareketi ise giderek Fransa'ya karşı bir ayaklanmaya dönüştü. Önce Fransız askerler ülkeden gönderildi. Ardından da Fransa'nın büyükelçisi ülkeden sepetlendi. Bu cüretkar özgürlük hareketinin başarıya ulaşmasında Mali'nin Türkiye ve Rusya'dan aldığı askeri yardımların rolü büyüktü. Özellikle de tüm dünyada en güvenilir hava taarruz silahı haline gelen Bayraktar TB2 SİHA'ların satın alınması bu mütevazı Afrika ülkesini cesaretlendirdi.







Mali'nin askeri yönetiminin Türkiye'den aldığı SİHA'lar Fransız hükümetinin gözünü korkutunca özgürlük mücadelesi başarıya ulaştı. Öyle ki, Albay Goita imzaladığı özgürlük bildirisini dünya kamuoyuna açıklarken, masasının üzerinde TB2 Bayraktar SİHA'nın maketi vardı.

Atatürk'ün önderlik ettiği İstiklal Savaşı'nın başarısı o yıllarda tüm ezilen, sömürülen halklara cesaret vermiş, Afrika'dan Yakın Doğu'ya kadar pek çok ülkenin özgürlüğünü kazanmasına vesile olmuştu. Bugün de Türkiye'nin Libya'dan Somali'ye, Kosova'dan Karabağ'a ve Ukrayna'ya kadar dünyanın dört bir köşesinde ortaya koyduğu güçlü ve etkili politika bir kez daha dünyadaki mazlumlara meşale olurken, Bayraktar TB2 de bu mücadelenin simgesel kılıcı oldu.



Bir fotoğrafın anlattıkları

Dünyada savaşların önlenmesi için tüm askerlerin kadınlardan oluşmasını düşlüyorum. Çünkü bir anne, evlatlarının boş yere ölüme atılmasına asla izin vermez. Ama mesele evlatlarının hayatıysa bir şahinden daha yırtıcı kesilir.

Kadın; imha eden değil, imar edendir. Kadın hassastır, düşüncelidir, çözümcüdür. Konu "taktik" ise ondan daha yaratıcı olanı yoktur. İşte bu nedenle "Keşke tüm askerler kadın olsa" der dururum.







Durum böyleyken, ülkemizin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'a topuk selamı veriyorum. Fotoğrafı ise son derece mecazi buluyorum. Omzu kalabalık erkeklerin önünde beyaz üniformalı bir kadın...

Bu arada hükümeti kadın hakları konusunda sürekli eleştirenlere de bir hatırlatma: İlk kadın F 16 pilotu, ilk kadın askeri helikopter pilotu, ilk kadın silah sistemleri yazılımcısı, ilk kadın Anayasa Mahkemesi Başkanı, ilk kadın general, ilk kadın TÜSİAD Başkanı, ilk kadın Merkez Bankası Başkanı bu hükümetin ülkeyi yönettiği günlerde göreve başladı.



Sizi gidi vatan sevmezler sizi!..

Tatilim süresince beni en çok duygulandıran ve gururlandıran sahne 9 yaşındaki gurbetçi çocuğu Mehmet'in Kapıkule'den girişte Türk bayrağını gördüğü an hüngür hüngür ağladığı o unutulmaz görüntüydü. Vatan ve bayrak sevgisinin bu en yoğun, en samimi, en katıksız ve karşılıksız halini bize gösterdiği için o küçük vatansevere ve onu yetiştiren Temel Ailesi'ne içimden onlarca "Helal olsun" koptu.







Bu şahane görüntüyü; yurt dışından Cumhur İttifakı'na ezici oy çıktığı için tüm gurbetçileri kendilerine düşman edinen ve sosyal medyada "Türkiye'ye her girişlerinde 1000 Euro versinler" kampanyaları düzenleyen Deli Dumrul'lara ithaf ediyorum...



Gaf kürsüsü

Temizlik programlarının ünlü sunucusu Kadir Ezildi sosyal medyada diş macunu tanıtırken kamerayı açık unutunca ürünle ilgili ettiği küfür yayına çıktı.



Zap'tiye

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir simit 203 liradan satılıyormuş. Simit "uçmak" için kuleden izin almış mı acaba?



Ne demiş?

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Ne yaparsak yapalım, CHP tabanı kızsa da küsse de yine bize oy verir" dedi. AK Parti seçmenini "koyun" olmakla itham edenlerin dikkatine...